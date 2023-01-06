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'Yeni Evim' projesinde ödeme planı netleşti! 550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4 bin TL ile 13 bin TL arasında değişiyor

06.01.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Gelirliye Konut Kampanyası'nda ödeme planı belli oldu. 0,69; 0,79 ve 0,99 faiz oranlarının uygulanacağı kampanyada milyonların beklediği sorular yanıtlarını buldu. "Peşinat ödenecek mi? Yaş sınırı var mı? Evler satılabilecek mi?" sorularının cevabı tek tek açıklanırken, İlk yıl ödenecek taksit tutarı ile son 8 yıl ödenecek taksit tutarına kadar detaylar belli oldu. Öte yandan normal krediye göre 550 bin TL'nin vatandaşın cebinde kalacağı öğrenildi.

'Yeni Evim' projesinde ödeme planı netleşti! 550 bin TL cepte kalacak, taksitler 4 bin TL ile 13 bin TL arasında değişiyor

TOKİ Sosyal Konbut Projesi'nin ardından bu kez de Orta Gelirliye Konut Kampanyası için düğmeye basıldı. 81 ilde geçerli olacak kampanya ile ilk etapta 100 bin evin satışı planlanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya hakkında kendilerine en çok yöneltilen soruları ve cevaplarını paylaştı.

PEŞİNAT ÖDENECEK Mİ?

Kampanya kapsamında yüzde 10'luk bir peşinat söz konusu.

KAMPANYAYA İKİNCİ EL EVLER DAHİL Mİ?

Sadece sıfır konutlar için geçerli olacak. 3 ayrı konut projesi kapsamda olacak. Tamamen bitmiş oturmaya hazır konutlar, başlamış ve belli aşamaya gelmiş konutlar ve de bankalar için garanti verilmiş konutlar.

YAŞ SINIRI OLACAK MI?

18 yaş yaş üstü her vatandaş başvurabilir.

EVLER SATILABİLECEK Mİ?

5 yıl boyunca ölüm, boşanma gibi sebepler dışında evler satılamayacak ancak kiraya verilebilecek.

Kampanya ile ilgili en çok ödeme planı merak edilirken; Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, detayları açıkladı. ATV Haber'e konuşan Erdem, şu ifadeleri kullandı;

"1 milyon TL'lik 180 aylık bir kredide, faiz 0,69. İlk yıl ödenecek taksit tutarı 4 bin 140 TL, ikinci yıl taksit 5 bin 400 TL, üçüncü yıl taksit 6 bin 480 TL ve 4 ile 7 yıl arasındaki taksit tutarı 10 bin 315 TL. Son 8 yıl taksit ise 12 bin 697 TL olacak.

Toplam geri ödem 1 milyon 909 bin 570 TL ve faiz ödemesi 909 bin 570 TL.

Aynı miktarda normal konut kredisi çeken bir vatandaşın ise 1 milyon 445 bin 700 TL faiz ödemesi gerekiyor. Yani Yeni Evim Kampanyasında yaklaşık 550 bin TL vatandaşın cebinde kalmış olacak."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "2 milyon TL'ye kadar kullanılacak kredilerde 0,69; 2-4 milyon TL arası kredilerde 0,79 ve 4-5 milyon TL arası kredilerde 0,99 faiz oranlarını uygulayacağız" demişti.

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