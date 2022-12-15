Yer Antalya: Rus emlakçının Türkler için söyledikleri ses getirecek: 'Mümkün değil…'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Konut satışlarında yıllık gerileme serisi Kasım ayında da devam etti. Buna göre konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 azalarak 117 bin 806 oldu. Açıklanan verilerle birlikte konut satışlarında yıllık gerileme serisi 5. aya yükseldi.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 6,7 pay ile Antalya izledi.

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5,2 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul ve 567 konut satışı ile Mersin izledi. Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 2 bin 575 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 510 konut ile İran, 331 konut ile Irak ve 277 konut ile Ukrayna vatandaşları izledi.

RUS EMLAKÇI KİRA FİYATLARINDAN DERT YANDI

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sonrası Antalya'ya akın eden Ruslar hakkında bir Rus emlakçı konuştu. Reuters’a konuşan Rus bir emlakçı, bölgede fiyatların yükseldiğini belirterek, "Türklere hak veriyorum. Ortalama geliri olan bir Türk'ün Konyaaltı'nda, Lara'da kiraya çıkması artık gerçekten mümkün değil" dedi.

IMF RAPORUNA VURGU

Sektör temsilcileri yüksek seyreden enflasyon, artan parasal maliyetler, arz ve talep arasında yaşanan dengesizlik nedeniyle zor bir 2022 geçiren Türkiye gayrimenkul sektörünün, 2023’te de sıkıntılar yaşamaya devam edebileceğini belirtiyor.

Ekonomist Dergisi’ne konut sektöründeki son gelişmeleri değerlendiren sektör temsilcilerinden Hakan Bucak, “Bütün bu sıkıntılar, 2022 yılında konutta fiyat istikrarının sağlanmasını zorlaştırdı. IMF tarafından hazırlanan rapora göre; 2023 yılında küresel ekonomide beklenen büyüme yüzde 2,9. Önümüzdeki sene de; yüksek seyreden enflasyon, artan parasal maliyetler, enerji başta olmak üzere hammadde teminindeki sorunlar ve Rusya – Ukrayna savaşı küresel ekonomiye etki eden önemli başlıklar olmaya devam edecek” dedi.

“2023 YILINDA CİDDİ DEĞİŞİM YOK”

Türkiye’de gelecek yıl gayrimenkul sektöründe bir değişiklik beklenmezken Bucak, “Ülke olarak bizim özgün sorunlarımızı da bu tabloya ekleyince 2023 yılında gayrimenkul sektörünün genel görünümünde ciddi bir değişim beklemiyoruz. Bununla birlikte fiyatlama davranışında 2022’deki gibi ciddi bir yükseliş yaşanmasa da aşağı yönlü bir düzeltme beklenmemesi gerektiğini de düşünüyoruz” dedi.

KADEMELİ KONUT KREDİSİ MODELİ

Öte yandan ev almak isteyen vatandaşların krediye erişimini kolaylaştıracak yeni kararı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurmuştu. 0,69 – 0,79 faiz oranları konutun büyüklüğüne göre değişecek kademeli modelin sektöre hareket getireceği açıklanmıştı. Ancak sektör temsilcileri uygulamanın 5 milyon liranın üzerindeki konutlar için olması gerektiği önerisinde bulunmuştu.



