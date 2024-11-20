Yerinden kalkmadan 5.5 milyon TL hesabına geçti! Arabalar için yapılıyordu, evlere de taşındı

Başkentte yaşanan sazan sarmalı duyanları hayrete düşürdü. Sahibinden satılık olan evi alıcıyım diyerek arayıp ilandan kaldırtan dolandırıcı sahibi olmadığı ev için emlakçıyla anlaşıp onu da dolandırdı. İşte milyonluk vurgun hikayesinin detayları...

Show Haber'de yer alan habere göre; "Ne kadar yatırılıyor?" sorusuna yönelik yaşananları anlatan kişi "Yaklaşık 5,5 milyon. Bir gayrimenkul ilanı veriliyor sahibinden olarak. Arkasından sahibinden ilanı dolandırıcı kişiler arıyor" dedi.

KAPORA VERİP EVİ İLANDAN KALDIRTTI

Alıcıymış gibi aradı, kapora verip satılık evi ilandan kaldırttı. Emlakçıyı da kandıran dolandırıcı ev kendininmiş gibi milyonluk vurgun yaptı. "Mal sahibine diyor ki burayı çok beğendim, işte ailemi, getireceğim eşimi getireceğim siz ilandan da çekin, biz bundan sonrasını almak istiyoruz. Peki diyor mal sahibi, ilandan çekiyor" diye anlatıldı.

DOLANDIRICI EMLAKÇIYA GİDİP 'BU EVİ SATACAĞIM' DEDİ

Dolandırıcıların yeni hedefi bu kez kiracılar değil evini kendi satmak isteyenler. Sahtekarlar internet üzerinden gördükleri ilana göre eve gidiyorlar, bakıyorlar ve ben bu evi aldım diyorlar. Sonrasındaki hikaye ise tam bir sazan sarmalı. Ardından yaşananlar "Bir emlak ofisine gidiyor diyor ki şuradaki dairenin sahibiyim, çok acil paraya ihtiyacım var" diye anlatılırken işte o sözde ev sahibi acil paraya ihtiyacım var diyerek 10 milyonluk evi 7 milyon liraya satacağını söylüyor ve halihazırda müşterisi olan bir emlakçıyla anlaşıyor.

Haber ardından yaşananlar "Emlakçılar eve bakıyor, bölgedeki fiyatlara bakıyorlar, hakikaten fiyatın altında olduğu için bir alıcı buluyorlar. Sahte olan dolandırıcı satıcı konuşuyor, belli bir fiyatta anlaşıyorlar" diye anlatıldı. Emlakçı ise bir anlık gafletle dolandırıcının kendini ev sahibiymiş gibi tanıtmasına herhangi bir evrak göndermeden inandı. Bu durum "Dolandırıcı olan kişi mal sahibiyle iletişime geçtiği için bütün bilgileri ediniyor, her şey samimiyeti ilerletiyor" sözleriyle aktarıldı.

5,5 MİLYON TL DOLANDIRICININ HESABINA GİTTİ

Aslında bu evin alıcısı da gerçek satıcısı da gerçek. Fakat tapuya gidildiğinde ev için biçilen o rayiç bedel gerçek satıcının hesabına yatırıyor. Kalan 5,5 milyonsa sözde ev sahibinin yani dolandırıcının hesabına gidiyor. Bununla ilgili ise "Şu hesaba havale edin çünkü o gayri resmi bir para olacak. Gerçek alıcı ve gerçek satıcı tapuda, dolandırıcı asla orada değil, telefonda ama dolandırıcının bir adamı var ortada olan" denildi.

Akılların ermediği düğüm gerçek alıcıyla gerçek satıcının tapuda bir araya gelmesiyle çözüldü. O anlarda yaşananlar ise "Gerçek alıcı ve gerçek satıcı yan yana olduğunda satıcıya soruluyor tabii ki paranızı aldınız mı, o da dönüyor diyor ki henüz paramı ödemediler. Bu sefer alıcı şaşırıyor diyor ki nasıl ya biz sizin verdiğiniz bu hesap... Ben size hesap vermedim diyor, böyle bir şey yok" sözleriyle anlatıldı.

5,5 milyon lirasından olan mağdurlar konuyu yargıya taşıdı.