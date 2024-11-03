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Yönetmeliğe aykırı fiyat artışı yapmak isteyen emlakçılardan yeni oyun: Sil-ekle taktiği!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
03.11.2024 12:38
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Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemeleriyle, emlak ilanlarında "doğrulama yükümlülüğü" getirmesiyle, emlakçıların cezadan kaçmak için yöntem bulması bir oldu! Yönetmeliğin değişmesiyle ilan fotoğraflarını değiştirerek "Sil-Ekle" taktiğini kullanıyor, cezadan kaçmaya çalışıyorlar! Bu yöntemle, aynı ev yüksek fiyatla yeniden sisteme eklenmiş oluyor.

Yönetmeliğe aykırı fiyat artışı yapmak isteyen emlakçılardan yeni oyun: Sil-ekle taktiği!

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretine yönelik ilan platformlarında emlakçılara "doğrulama yükümlülüğü" getirdi. Yönetmelik değişikliğiyle beraber piyasanın güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amaçlandı.

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2025'TEN İTİBAREN ZORUNLU OLACAK

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), yılbaşından itibaren zorunlu olarak emlak ticaretinde uygulanacak. Bu kapsamda emlak ilanlarına ilişkin çalışma yürüten bakanlık, çok sayıda tüzel ve gerçek kişiye para cezası uyguladı.

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PARA CEZASI UYGULANACAK

EİDS'nin tamamen devreye alınması sonrasında, mevzuata aykırı şekilde yayınlanan her bir ilan için 15 bin 846 Türk lirasından 158 bin 460 Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanabilecek. Bu ceza tutarları 2025 yılında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

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YENİ YOLLAR ARIYORLAR

Bazı emlakçılar bu cezadan kaçmanın fırsatını kolluyor. Uygulamayla beraber yeni taktikler bulmaya çalışan kişiler, bakanlığın radarına takılmadan fiyat arttırımı yapmak için sil-ekle işlemini devreye sokuyor. Bu şekilde önce ilanı siliyor, sonra da yeni bir fiyatla yeni bir ilan girişi yapıyor. Bu formülün adı "Sil-Ekle." Yani aynı ev, yüksek fiyatla yeniden sisteme yükleniyor.

İlan fiyatlarında fahiş artış yapan 117 emlak işletmesi tespit edildi. Toplamda 11 milyon 700 bin lira para cezası uygulandı.

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"YAKALANMAMAK İÇİN İLAN FOTOĞRAFLARINI DA DEĞİŞTİRİYORLAR"

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, “Aynı ilan üzerinden fiyat artışı yapılınca yakalanma olasılığı çok yüksek, o yüzden silip yeniden eklemeyi seçiyorlar. Hatta ilan fotoğrafları aynı olursa da yakalanacakları için onu da değiştiriyorlar. Ama burada unutulmaması gereken nokta şu; Evin değerini emlakçı değil ev sahibi belirliyor. Fırsatçılık yapıp gerçek dışı fiyat artışı yapan emlak ofisi varsa elbette ceza alsın. Ama o fiyatı talep eden ev sahibine de aynı ceza uygulansın” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Emlakçı Ticaret Bakanlığı emlak
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