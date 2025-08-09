FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek, Bakanlık milyonlarca lira ceza kesti

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ilanlarıyla haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1158 emlak işletmesine bugüne kadar 137 milyon liralık idari para cezası kesti. Bakanlığın aldığı önlemlerle, piyasada yer alan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yüzde 20 arttı.

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek, Bakanlık milyonlarca lira ceza kesti

Elektronik ilan platformlarında yer alan sahte ilanların, buna bağlı manipülatif fiyat artışlarının, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen faaliyetler kararlılıkla sürdürülüyor.

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek, Bakanlık milyonlarca lira ceza kesti 1

Bakanlıkça, taşınmaz ilanlarının yayımlandığı ilan platformlarına kimlik ve yetki doğrulama yükümlülükleri getirilirken ve söz konusu yükümlülüklerin takibi için de Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kuruldu.

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek, Bakanlık milyonlarca lira ceza kesti 2

YENİ ZORUNLULUKLAR GELECEK

İlan platformları ile EİDS arasında kurulan entegrasyon sayesinde 1 Kasım 2023'ten itibaren taşınmaz ilanlarında kimlik doğrulaması yapılmaya başlandı. EİDS'nin ikinci aşaması olan yetki doğrulama uygulaması, 1 Ocak itibarıyla kiralık taşınmazlar, 7 Nisan itibarıyla da satılık iş yeri ilanları için zorunlu hale geldi. Gelecek dönemde diğer satılık taşınmaz ilanlarına da yetki doğrulama zorunluluğu getirilmesi hedefleniyor.

EİDS yetki doğrulama uygulamasıyla, ilanlar sadece "taşınmaz sahibi", "taşınmaz sahibinin birinci ve ikinci derece kan hısımları" veya "eşi" ile "taşınmaz sahibince yetkilendirilen yetki belgeli emlak işletmeleri" tarafından verilebiliyor, yetkisiz kişilerce ilan girişi yapılamıyor.

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek, Bakanlık milyonlarca lira ceza kesti 3

137 MİLYON LİRA PARA CEZASI

Platformlarda yer alan taşınmaz ilanları Bakanlıkça yakından takip edilerek piyasa dengesini bozacak şekilde yapılan manipülatif fiyat artışlarına aracılık ettiği tespit edilen emlak işletmelerine ve EİDS'ye uygun olamayan ilanlara karşı gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu kapsamda, Bakanlıkça bugüne kadar taşınmaz ilanlarında haksız fiyat artışlarına aracılık eden 1158 emlak işletmesine 137 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek, Bakanlık milyonlarca lira ceza kesti 4

85 BİNE YAKLAŞTI

EİDS'nin hem sektör hem de vatandaşlar nezdinde bilinirliğinin artırılması için kamu spotları, tanıtıcı dokümanlar, tanıtım toplantıları ve basın duyuruları yoluyla tanıtımı yapılıyor.

Öte yandan sistem, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlıyor. EİDS'nin ilk uygulamaya alındığı dönemde 70 bin 360 olan yetki belgeli emlak işletmesi sayısı yüzde 20 artışla 84 bin 687'ye ulaştı.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
35 yıllık baba mesleğini bıraktı! 'Bir hastalık'35 yıllık baba mesleğini bıraktı! 'Bir hastalık'
Emlak vergisinde 2026 yılının bedelleri belli oldu!Emlak vergisinde 2026 yılının bedelleri belli oldu!

Anahtar Kelimeler:
Emlakçı ilan konut Elektronik İlan Doğrulama Sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

G.Saray Gardi'ye yetkiyi verdi! İngiltere yolculuğu başladı...

G.Saray Gardi'ye yetkiyi verdi! İngiltere yolculuğu başladı...

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü!

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Zammı duyup şikayet edeni tehdit ediyorlar!

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek

Yüzde 20 arttı! Yeni zorunluluklar da gelecek

Bankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlama

Bankalarda yeni dönem başlıyor! ATM işlemlerinde sınırlama

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.