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Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Yüksek enflasyonun etkisi devam ederken yeni dönemde emlak rayiç bedelleri de arttı. Denizli'de bazı belediyelerde yüzde zam oranı yüzde 500 ila yüzde 2000 arasında değişti. Vali Ömer Faruk Coşkun bu zamlara tepki göstererek, 'Kabul edilemez' ifadelerini kullandı. Zam beklentisini, kendi belirledikleri tutarlar yönünde olmasını vurgulayan Coşkun bu konuda belediyeleri yakından takip edeceklerini belirtti.

Yüzde 2000'lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale ve Merkezefendi’de emlak rayiç bedellerinin belirlenen oranlar çerçevesinde hayata geçirilmesini beklendiklerini kaydederek, "Emlak vergilerine yüzde 500 ile 2000 oranında artışlar yapması kabul edilemez" dedi.

Yüzde 2000 lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez 1

EMLAK RAYİÇ BEDELLERİ ARTIYOR

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde 2026 yılından itibaren geçerli olarak emlak rayiç değerlerine yüzde 20, 30 ve hatta 40’lara varan artışlar yapılmasıyla ilgili olarak yaşanan süreci değerlendirdi.

Yüzde 2000 lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez 2

YÜZDE 2000'LİK ZAM

Vali Coşkun, emlak rayiç bedellerinin kendileri tarafından belirlenen oranlar çerçevesinde hayata geçirilmesinin beklendiğini söyledi. Buna rağmen bazı belediyelerin, bu belirlenen oranların çok üzerinde yüzde 500 ile 2000 oranında artışlar yapmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Coşkun, "Bu artışlar hem vatandaşlarımızı hem de sektör temsilcilerini olumsuz etkiliyor. Bizim belirlediğimiz oranlar üzerinden bir düzenleme yapılması gerektiğini duyurduk.

Yüzde 2000 lik zam valiyi kızdırdı! Belediyelere tepki gösterdi: Kabul edilemez 3

"BELEDİYELERİ YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Bu süreçte, belirlenen oranların dışına çıkan belediyelerle ilgili süreçleri yakından takip edeceğiz. Ayrıca bu artışların, emlak vergisi ve mülk sahipleri üzerinde neden olacağı olumsuz etkilerin bilinciyiz. Amacımız, vatandaşlarımızın lehine olan bir düzenlemeyi hayata geçirmek" şeklinde konuştu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Vali Denizli Zam Emlak vergisi emlak
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