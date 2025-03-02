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Yüzde 70 zam siteyi ayağa kaldırdı! Diğerlerinde yüzde 30 olunca... Yer: Tuzla

02.03.2025 09:40
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Tuzla'da yaklaşık bin 300 dairelik bir sitede yönetimin aidatlara yaptığı yüzde 70 oranında zam, site sakinlerinin tepkisine yol açtı. Yönetimle görüşme taleplerine olumlu yanıt alamayan site sakinleri, site önünde toplanarak zam kararına karşı protesto düzenledi. Bir site sakini "Site 5 parselden oluşuyor. Diğer parsellerde yüzde 30 oranında zam yapılırken, bizim parselimizde yüzde 70 oranında artış oldu" dedi.

Yüzde 70 zam siteyi ayağa kaldırdı! Diğerlerinde yüzde 30 olunca... Yer: Tuzla

Tuzla'da Aydıntepe Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yaşayan vatandaşlar, iddiaya göre yüksek aidat artışına karşı imza topladı ancak yönetimden toplantı taleplerine geri dönüş alamadı. İddiaya göre diğer parsellerde yüzde 30 zam yapılmasına rağmen, site yönetiminin E parselde aidatlara yaptığı yüzde 70 oranında zammın fahiş bir artış olduğunu ve bunun kabul edilemez olduğunu belirten site sakinleri, bir araya gelerek tepkilerini dile getirdi.

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"DİĞER PARSELLERDE YÜZDE 30 ZAM YAPILIRKEN BİZİM PARSELİMİZDE YÜZDE 70 ARTIŞ OLDU"

Site sakini İlham Şimşek, yapılan zam oranının adil olmadığını belirterek, "Aidat artışlarımızın fahiş şekilde yükselmesi nedeniyle tüm komşularımızla bir araya geldik, sesimizi duyurmak istiyoruz. Site 5 parselden oluşuyor. Diğer parsellerde yüzde 30 oranında zam yapılırken, bizim parselimizde yüzde 70 oranında artış oldu. Maaşlarımıza böyle bir zam almadığımız halde giderlerimizin bu denli yükselmesi hepimiz için büyük bir sorun. Yönetimden bu artışın sebebini öğrenmek istedik ama herhangi bir toplantı gerçekleştiremedik. Açıklama yapılmadığı için burada toplanmak zorunda kaldık" dedi.

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"BU ARTIŞ KABUL EDİLEMEZ"

Bir diğer site sakini Burçin İlhan ise, "Aidatlarımıza yüzde 70'e yakın zam yapıldı ve bu oranın çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Enflasyon oranının neredeyse iki katı olan bu zam hiçbir çalışan veya emeklinin aldığı zam oranıyla eşleşmiyor. Bin 312 dairelik sitede 700'e yakın imza toplayarak yönetimimize sunduk, ancak herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin talebimiz reddedildi. Aidat dışında demirbaş ve ortak alan ücretlerini zaten ödüyoruz. Ancak bu artış kabul edilemez. Muhatap bulamadığımız için sesimizi duyurmak istedik" diye konuştu.

Protesto sırasında site sakinleri, yönetimden zam oranının düşürülmesi ve gerekçelerin açıklanmasını talep ederken, yönetimden henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tuzla aidat
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