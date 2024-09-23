Ziraat Bankası konut kredisinde faiz indirimi yaptı... 1 milyonun maliyetini tek tek hesapladı! Yerine getirilmesi şartları vatandaş için sıraladı!

Ekonomi yönetiminin enflasyonla mücadele çerçevesinde aldığı sıkı para politikası tedbirleri, son dönemlerde kredi faiz oranlarında ciddi bir artışa neden olmuştu. Bu artışlar, özellikle konut kredilerinde de kendini göstermişti. Faiz oranları genel olarak yüksek seviyelerde seyretse de, Ziraat Bankası önemli bir adım atarak konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Bankanın sunduğu "Konut Kredisi Ürün Paketi" kapsamında, 60 aya kadar olan vadelerde faiz oranı yüzde 2.89’a, 120 aya kadar olan vadelerde ise yüzde 2.79’a indirildi.

Peki, bu kredi kampanyasından faydalanmak için gerekli koşullar neler? Örneğin, 1 milyon TL’lik bir konut kredisi çekildiğinde, aylık taksitler ne kadar olur? Diğer bankalar da benzer bir adım atarak faiz oranlarını düşürecek mi? Tüm bu sorulara açıklık getiren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet’e yaptığı açıklamada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Özelmacıklı, enflasyonda yaşanan gerilemenin konut kredilerinde bir rahatlama olabileceğini ifade ederek, Ziraat Bankası'nın kredi faiz oranlarında yaklaşık 2 puanlık indirimi piyasada bir ilginin uyandırdığını ifade etti.

EN AZ DÖRDÜNE SAHİP OLUNMASI GEREKİYOR

Kredi alabilmek için iki başlık olduğunu hatırlatan Özelmacıklı, şu cümleleri kullandı:



"Krediden yararlanmak için 2 başlık unutulmamalıdır. Bunlardan bir tanesi BDDK tarafından belirlenmiş olan birinci, ikinci el konutlar için belirlenen kredi oran tablosudur. Bu tablo oranına göre konutun değeri ve bu değer üzerinden de belli oranlarda kredi kullandırılabilmektedir.

İkincisi ise bankalar bu krediden faydalandırmak için kendi içlerinde de bazı şartları ek olarak belirleyebiliyorlar. Burada da talimata sahip olunması, bireysel emeklilik sigortası ya da konut sigortası, kasko, eşya sigortası, DASK gibi bazı ürünlerin yapılmasını isteyebiliyorlar. Ziraat Bankası buna benzer talepte bulundu. Krediye başvuracak kişilerin bireysel emeklilik, zorunlu deprem sigortası, kasko ve eşya sigortası gibi ürünlerden en az 4’üne sahip olması gerekiyor. Konut kredisi için Bankkart, KMH ve talimat ürünlerine sahip olunması isteniyor diyebiliriz"

1 MİLYONUN GERİ ÖDEMESİ

1 milyon liralık bir konut kredisinin tutarını hesaplayan ve düşük faizle konut kredisi veren Ziraat Bankası ile diğer bankaları kıyaslayan Özelmacıklı, şu sözleri sarf etti:

"1 milyon TL kredi çekilmek istendiğinde 120 ay vadede faiz oranı aylık yüzde 2.79, bunun taksitleri 28 bin 966 TL’ye geliyor. Yıllık maliyet oranı yüzde 39.77 oluyor. Bu da şu demek: 1 milyon TL’ye karşı geri ödenecek toplam tutar 3.475.928 TL olacaktır.

Şu anda özel bankalarda ortalama 120 ay konut kredisinde faiz oranları yüzde 3.15 seviyelerinde. Aylık yüzde 3.15’ten kredi çekildiğinde aylık taksitler 32 bin 281 TL seviyelerine denk geliyor. Bu da Ziraat Bankası’nın yüzde 2.79 faiz oranı ile kıyaslandığında ortalama her ay 3 bin 315 TL seviyesinde daha az taksit ödemek demektir. Ziraat Bankası’nın 2.79 aylık faiz oranı ile ödenecek taksitler 28 bin 966 TL oluyor. Aylık 3 bin 315 TL seviyesinde düşük ödenecek taksitler 120 ay sonunda yaklaşık 397 bin 789 TL daha az kredi ödeneceği anlamına gelir"

Ziraat Bankası'nda yaşanan indirim sonrasu diğer bankaların da faiz indirimine gidebileceğini ifade eden Özelmacıklık, bankalar arası rekabeti olumlu etkileyebileceğini ve özel bankaların konut kredilerinde faizi yüzde 3'ün altına düşürebileceğini söyledi.

BİR EVİN METREKARESİ 30 BİN TL

Ekonomik olarak rahatlama söz konusu olduğunda talebin artabileceğini söyleyen Özelmacıklı, "Bugün ortalama konut fiyatları metrekarede 30 bin TL. 500 bin TL parası olan bir kişi 2.5 milyon TL için 120 ay vadede kredi çekiyor olsun. Oran Ziraat Bankası’nın 2.79 oranı olsun. 2.5 milyon TL için 120 ayda, aylık 72 bin 415 TL geri ödeme yapılması lazım. Bu kredilerin çok yoğun talep göreceği bir noktada değiliz. 3 milyon TL’ye ev alacak kişi yetmeyen 500 bin TL’si için, 1 milyon TL’si için kredi alıyor. Şu anda kredili satış toplam satış içerisinde hala düşük"

İLANLARDA FAHİŞ FİYAT ARTIŞI

Geçtiğimiz günlerde Ziraat Bankası'nın faiz indirimi yapması sonrası konut ilan sitelerinde bazı evlerin fiyatlarının artması sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçmiş ve bu kişilere ceza yazmıştı.

İlanlarda yapılan fahiŞ fiyat artışları için Özelmacıklı şu açıklamaları yaparak sözlerini noktaladı:



"Ben ilanlarda yapılan artışları bir fahiş fiyat artışı olarak görmüyorum. Emlak işletmeleri mal sahiplerinden aldıkları yetkilerle bunu yapıyorlar. Diyelim ki geçen ay durumu sıkışık olan evini hızlı bir şekilde satmak isteyen bir mal sahibi, artık evini hızlı satmasına gerek kalmadığı için fiyatı yükseltebiliyor. Bununla ilgili süreçte emlak işletmelerinin bir yönlendirmesi olmuyor. Emlak işletmeleri fiyat arttıkça değil, gayrimenkul satıldıkça komisyon alır. Fiyatın satılmayacak bir seviyeye çekilmesi emlak işletmesinin isteyeceği bir şey değildir. Enflasyonun olduğu bir ortamda aylık yüzde 3-4 zam geliyor olması fahiş fiyat artışı değildir. Elektronik ilan düzenlemesi bunun önüne geçecektir. Emlak işletmesi mal sahibinin izni olmadan ilan vermemektedir. Doğrudan fiyat artışını kredilere bağlamak yanlıştır”