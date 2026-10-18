FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

3 ayın en düşük seviyesini gördü: Fed beklentisi piyasayı vurdu

Emtia piyasasında bu hafta ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin "şahin" beklentiler ve küresel büyümeye ilişkin endişelerle satış baskısı hakim oldu. Bu hafta gümüşün onsu 55,4 dolarla, platinin onsu 1598,20 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini görürken paladyumun onsu ise 1092 dolarla Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

3 ayın en düşük seviyesini gördü: Fed beklentisi piyasayı vurdu

Fed'e ilişkin "şahin" beklentiler ve küresel büyümeye yönelik endişeler emtia piyasasını baskıladı! ABD’deki yüksek enflasyon, Fed’in borçlanma maliyetlerini daha uzun süre yüksek tutması gerektiği yönündeki görüşleri güçlendirdi. Bu durum, endüstriyel metaller başta olmak üzere emtia piyasasında satış baskısına neden oldu.

Fed'in bu ay faiz artışına gitmeyeceği beklentileri gücünü korumasına karşın gelecek toplantılara ilişkin "şahin" beklentilerin yüksek seyretmesi emtia piyasasında talebe ilişkin endişeleri tetikledi.

3 ayın en düşük seviyesini gördü: Fed beklentisi piyasayı vurdu 1

GÜMÜŞÜN ONSU 3 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Bu gelişmelerle birlikte değerli metallerde ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6,3, platinde yüzde 3,4, paladyumda yüzde 3,2 ve altında yüzde 0,7 azaldı.

Gümüşün onsu 55,4 dolarla, platinin onsu 1598,20 dolarla 3 ayın en düşük seviyesini gördü. Paladyumun onsu ise 1092 dolarla Ağustos 2025'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Baz metallerde ise bu hafta tezgah üstü piyasada fiyatlar alüminyumda ve çinkoda yüzde 2,3, nikelde yüzde 2,2, bakırda yüzde 2,1 ve kurşunda yüzde 0,2 düştü.

3 ayın en düşük seviyesini gördü: Fed beklentisi piyasayı vurdu 2

Tahvil faizlerindeki gerileme ve dolar endeksindeki düşüşe karşın Fed'in sıkı para politikasına devam edeceğine yönelik öngörüler altın fiyatlarının haftayı düşüşle kapatmasına neden oldu.

Geleneksel otomobillere talebin düşeceğine dair tahminler de platin ve paladyum fiyatlarındaki gerilemede etkili oldu.

Çin'de mücevher talebinin düşeceğine yönelik öngörüler de platin fiyatlarındaki düşüşü tetikleyen nedenler arasında yer aldı.

Küresel büyümeye yönelik endişeler bakır ve gümüş fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Arz yönlü endişelerin azalması da bakır piyasası üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Şili’deki dev Escondida bakır madeninde çalışanlarla varılan ön anlaşmanın olası bir grevi önlemesi bekleniyor.

Endonezya'da alüminyum üretiminin artması arz endişelerinin hafiflemesine neden olurken bu gelişmeyle alüminyum fiyatları geriledi.

Küresel paslanmaz çelik sektöründeki talep düşüşü de nikel fiyatlarını aşağıya çekti.

Enerji grubunda ise bu hafta karışık bir seyir izlendi.

Aralık vadeli Brent petrolün varil fiyatı ise haftayı yüzde 4,75 yükselişle tamamladı. Orta Doğu'da çatışmaların devam etmesi, petrol arzına yönelik endişelerin sürmesine ve petrol fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

New York borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı ise bu hafta yüzde 3,2 azaldı. ABD'de hava sıcaklıklarının ılıman olacağı beklentisi ve ülkede doğal gaz stoklarının yüksek seviyelerde bulunması fiyatları düşürdü.

TARIM GRUBUNDA YÖN ARAYIŞI GÖRÜLDÜ

Bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar soya fasulyesinde yüzde 2,4, buğdayda yüzde 1,7 ve mısırda yüzde 1,2 azalırken, pirinçte yüzde 2,2 arttı.

ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar kahvede yüzde 6,5, şekerde yüzde 3 yükselirken, pamukta yüzde 0,7 düştü.

Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 0,4 arttı.

Rusya'nın buğday arzının artması fiyatların düşmesine neden oldu. ABD'de mısır hasadının artması ise mısır fiyatlarını olumsuz etkiledi.

ABD'de soya fasulyesi hasadının hızlanması ve ülkede stokların yüksek seyretmesi ise soya fasulyesi fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Hindistan'ın para birimi rupinin dolar karşısında güçlenmesi ve iklimsel faktörlerden dolayı pirinç arzının azalması ise pirinç fiyatlarında yükselişe neden oldu.

El Nino hava olayının Brezilya'nın kahve ve şeker üretimini baskılayabileceğine dair öngörülerle kahve ve şeker fiyatlarında bu hafta sert yükselişler görüldü.

Avrupa ve Asya'da kakao öğütme miktarlarının artması da kakao talebinin arttığını ortaya koyuyor.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
9 ayda 79 ülkeye ulaştı! En fazla ihracat yapılan ülke belli oldu9 ayda 79 ülkeye ulaştı! En fazla ihracat yapılan ülke belli oldu
Kuyumculardan altın alanlara uyarı 'Son dönemde yayılmaya başladı'Kuyumculardan altın alanlara uyarı 'Son dönemde yayılmaya başladı'

Anahtar Kelimeler:
Fed Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Bakan Hakan Fidan'ı hedef aldılar! Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliğinden açıklama

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit edip görüntülerini paylaştı

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Fenerbahçe'yi yıkan gelişme Marco Asensio'dan geldi!

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Serveti gündem oldu! 'Her hafta bir ev alırdık'

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

Hamdi Akın’ın oğlu Selim Akın tutuklandı

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

İddialar gündem olmuştu! Takasbank'tan TPP ve TEFAS açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.