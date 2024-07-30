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7 haftanın en düşük seviyesi: Petrol kritik eşiğin altına indi!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
30.07.2024 09:24
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Araç sürücüleri petrol fiyatlarını dikkatle takip ederken petrol fiyatlarda kritik seviyenin altına indi.

7 haftanın en düşük seviyesi: Petrol kritik eşiğin altına indi!

Petrol, bu haftaki OPEC+ toplantısından önce, küresel talebin gücüne yönelik endişelerle 7 haftanın en düşük seviyesine geriledi. Brent petrolün varil fiyatı Haziran başından beri ilk kez 80 doların altına indi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 79,44 dolardan işlem görüyor.

Petrol piyasası son haftalarda Çin ekonomisinin 5 çeyreğin en yavaş büyümesini kaydetmesiyle baskı altında. Ülkede petrol ithalat hacmi de düştü.

Jeopolitik riskler de fiyatlarda düşüşü tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Yatırımcılar İsrail'in Pazar günü Hizbullah hedeflerine saldırması ve daha fazla misilleme tehdidinde bulunmasının ardından Orta Doğu'daki gelişmeleri izliyor.

Fiytlar yıl başından bu yana ise OPEC'in petrol arz politikası ve Fed’in faiz indirimine yaklaştığı beklentisiyle yüksek seyrediyor.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
petrol fiyatları OPEC dolar
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