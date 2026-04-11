ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı sabit kaldı

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 3-10 Nisan haftasında 411'de sabit kaldı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı son bir yılda ise 61 azaldı.

Perşembe gününü 95,92 dolardan kapatan Brent petrolün varil fiyatı, cuma gününü 95,20 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı, cuma gününü 95,57 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrolün varili, perşembe gününü 97,87 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

