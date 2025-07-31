FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

ABD'nin ticari ham petrol stokları 7,7 milyon varil arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre 7 milyon 700 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları 7,7 milyon varil arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7 milyon 700 bin varil artarak 426 milyon 700 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 200 bin varil artarak 402 milyon 700 bin varil seviyesine çıktı.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 700 bin varil azalışla 228 milyon 400 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİNDE ARTIŞ

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 19-25 Temmuz haftasında 41 bin varil artarak 13 milyon 314 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 159 bin varil artışla 6 milyon 136 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 1 milyon 157 bin varil azalışla 2 milyon 698 bin varil oldu.

EIA'nın Temmuz 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 370 bin varil olması bekleniyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ödenecek miktarlar değişti! İşte oranlarÖdenecek miktarlar değişti! İşte oranlar
Kara yollarında durum (31 Temmuz 2025)Kara yollarında durum (31 Temmuz 2025)

Anahtar Kelimeler:
Petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Hastane kan gölüne döndü: Biri başhekim yardımcısı, biri güvenlik görevlisi...

Osimhen gelir gelmez yapacağını yaptı! Onları görünce arabasını durdurdu, gönülleri fethetti

Osimhen gelir gelmez yapacağını yaptı! Onları görünce arabasını durdurdu, gönülleri fethetti

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Bugün son gün! Ödeme yapmazsanız haciz gelebilir

Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var

Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var

Alışkanlıklar değişiyor! Mahallede olana değil ucuza gidiyorlar...

Alışkanlıklar değişiyor! Mahallede olana değil ucuza gidiyorlar...

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

E-Devlet'te fark edip başvurdu, 49 bin lirası hemen hesabına yattı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.