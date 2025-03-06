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ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

06.03.2025 09:46
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ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 600 bin varil arttı.

ABD'nin ticari ham petrol stokları arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 600 bin varil artışla 433 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 395 milyon 300 bin varil seviyesinde kaldı.
Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da yaklaşık 1 milyon 400 bin varil düşüşle 246 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

BRENT-

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 22-28 Şubat haftasında 6 bin varil artarak 13 milyon 508 bin varile yükseldi.
Ülkenin ham petrol ithalatı ise geçen hafta önceki haftaya göre günlük 106 bin varil azalışla 5 milyon 813 bin varil, ham petrol ihracatı da günlük 52 bin varil azalarak 4 milyon 136 bin varil oldu.

EIA'nın Şubat 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 13 milyon 600 bin varil olması bekleniyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Petrol abd
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