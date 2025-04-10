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  4. Akaryakıt tabelası bugün değişti! Araç sahipleri dikkat: Bu gece yarısı pompaya yansıdı... (10 Nisan 2025 güncel akaryakıt tabelası)

Akaryakıt tabelası bugün değişti! Araç sahipleri dikkat: Bu gece yarısı pompaya yansıdı... (10 Nisan 2025 güncel akaryakıt tabelası)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
10.04.2025 07:33
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Brent petrol fiyatının son 4 yılın en düşük seviyesini görmesi ile akaryakıtta indirim beklenmeye başlanmıştı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken bu gece yarısı akaryakıt tabelası değişti. Peki yeni tabelada son durum ne? Motorin, benzin ve otogaz kaç lira? İşte güncel akaryakıt tablosu...

Akaryakıt tabelası bugün değişti! Araç sahipleri dikkat: Bu gece yarısı pompaya yansıdı... (10 Nisan 2025 güncel akaryakıt tabelası)

Akaryakıta indirim geldi mi? Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına bir indirim bir zam geliyor. Fiyatların sık sık değişmesinden dolayı araç sahipleri fiyatları yakından takip ederken benzine indirim geldi.

akaryakıt 2

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

Petrol fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi tarifeleri sonrasında yere çakıldı. Brent petrol fiyatı son 4 yılen düşük seviyesini görerek varil fiyatı 63,20 dolara düşmüştü. Brent petrol fiyatındaki bu değişimin ardından motorinin litre fiyatı, 2 lira 64 kuruş birden düştü.

Benzine ise bugün itibarıyla 2 lira 24 kuruşluk indirim yapıldı. Benzine de indirim yapılmasının ardından güncel akaryakıt tabelasını merak etmeye başladı.
İşte 10 Nisan 2025 tarihinde güncel akaryakıt tabelası...

akarykaıt 4

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 44.59 TL
Motorin44.31 TL
Otogaz:27.39 TL

benzin

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 44.44 TL
Motorin:44.31 TL
Otogaz:26.79 TL

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ANKARA

Benzin: 45.16 TL
Motorin:45.06 TL
Otogaz:27.29 TL

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İZMİR

Benzin: 45.51 TL
Motorin:45.89 TL
Otogaz:27.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.26
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
44.59
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.71
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.05
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.48
Gazyağı
37.66
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Anahtar Kelimeler:
motorin Akaryakıt benzin fiyatı
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