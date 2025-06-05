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Akaryakıt tabelasında indirim var! Motorin, benzin, LPG'de son durum... Araç sahipleri heyecanla bekliyordu! Bu gece yarısı fiyatlar değişti...

Araç sahiplerinin bu hafta beklediği akaryakıt indirimi tabelaya yansıdı. Motorin, Benzin ve otogaz fiyatlarını yakından takip eden araç sahipleri son indirimin ne kadar olduğunu araştırıyor. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkiliyor. Peki, 5 Haziran Perşembe 2025 tarihinde akaryakıt fiyatlarındaki son durum ne? Motorin, benzin ve otogaz tabelalarında son durum ne? İşte akaryakıtta son durum...

Akaryakıt tabelasında indirim var! Motorin, benzin, LPG'de son durum... Araç sahipleri heyecanla bekliyordu! Bu gece yarısı fiyatlar değişti...
Ezgi Sivritepe

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalardan akaryakıt fiyatları etkileniyor. Son haftalarda Brent petrolde fiyatların düşmesi küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler akaryakıt tabelasının değişmesine neden oluyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları 5 Haziran tarihi itibarıyla değişti.

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OTOGAZ TABELASI DEĞİŞTİ

Motorin, benzin ve LPG'de fiyatların ne kadar olduğunu merak eden araç sahipleri ise araştırmalara başladı. Bugün için beklenen indirim ise tabelaya gece yarısı itibarıyla yansıdı. Buna göre, LPG’de litre başına 1,07 TL’lik indirim pompaya yansıdı. Motorin ve benzin kullananlar ise indirimin gelip gelmeyeceğini merak ediyor.

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MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM VAR MI?

Sektör kaynaklarının ilettiği bilgiye göre, 6 Haziran Cuma günü ise motorinde 1 TL’lik bir indirim beklendiğini duyurdu.
5 Haziran 2025 tarihinde ise motorin, benzin ve LPG'de güncel fiyatlar ise şu şekilde:

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 46,84 TL
Motorin: 46,12 TL
LPG: 25,09 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 46,70 TL
Motorin: 46,00 TL
LPG: 24,49 TL

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İZMİR

Benzin: 47,84 TL
Motorin: 47,30 TL
LPG: 25,09 TL
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ANKARA

Benzin: 47,50 TL
Motorin: 46,96 TL
LPG: 24,49 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.19
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.89
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.17
Gazyağı
38.43
Hissenet
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benzin motorin akaryakıt istasyonu Otogaz akaryakıt fiyatları
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