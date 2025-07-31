Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir,jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt tabelasına zam olarak yansıdı. Geçtiğimiz günlerde otogaza zam gelirken motorin ve benzin tabelasında değişim olmamıştı.

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği araştırılıyorken sektör kaynaklarıdan kötü haber geldi. Buna göre, motorin ve benzin için zam beklenmeye başlandı.

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Buna göre, cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde zam bekleniyor. Geçtiğimiz hafta otogaza da 44 kuruş zam gelmişti.



Peki 31 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Motorin, benzin ve otogaz tabelasında fiyatlar neler? İşte güncel akaryakıt tabelası...





İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin:51.21 TL

Motorin:52.58 TL

LPG: 25,88 TL



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51.36 TL

Motorin: 53.7 TL

LPG: 26,51 TL



ANKARA

Benzin: 52.06 TL

Motorin: 54.59 TL

LPG: 26,40 TL



İZMİR

Benzin: 52.4 TL

Motorin:54.94 TL

LPG: 26,33 TL