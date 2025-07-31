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Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat

Akaryakıta zam geliyor. Haftalardır tabelada fiyat değişimi görülmezken araç sahiplerini üzecek haber bugün geldi. Brent petrol fiyatındaki dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Buna göre motorin ve benzine zam bekleniyor? Peki, akaryakıta zam ne zaman gelecek? Motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında son durum ne? Ne kadarlık bir zam tabelaya yansıyacak? İşte akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat
Ezgi Sivritepe

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalı seyir,jeopolitik gerilimler ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt tabelasına zam olarak yansıdı. Geçtiğimiz günlerde otogaza zam gelirken motorin ve benzin tabelasında değişim olmamıştı.

Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat 1

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarına zam gelip gelmeyeceği araştırılıyorken sektör kaynaklarıdan kötü haber geldi. Buna göre, motorin ve benzin için zam beklenmeye başlandı.

Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat 2

AKARYAKITA ZAM GELİYOR

Buna göre, cumartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzin ve motorinin litre fiyatına 1 liranın üzerinde zam bekleniyor. Geçtiğimiz hafta otogaza da 44 kuruş zam gelmişti.
Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat 3

Peki 31 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatlarında son durum ne? Motorin, benzin ve otogaz tabelasında fiyatlar neler? İşte güncel akaryakıt tabelası...

Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin:51.21 TL
Motorin:52.58 TL
LPG: 25,88 TL
Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat 5

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 51.36 TL
Motorin: 53.7 TL
LPG: 26,51 TL

Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat 6

ANKARA

Benzin: 52.06 TL
Motorin: 54.59 TL
LPG: 26,40 TL
Akaryakıt tabelasında zam! O tarihten sonra fiyatlar değişiyor, araç sahipleri dikkat 7

İZMİR

Benzin: 52.4 TL
Motorin:54.94 TL
LPG: 26,33 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.67
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.33
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.23
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
36.31
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.4
Gazyağı
44.24
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