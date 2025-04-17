Akaryakıta beklenen zam geldi! Araç sahipleri bunu bekliyordu, pompaya gece yarısı yansıdı... Motorin, LPG ve motorinde fiyatlar ne kadar?

Akaryakı tabelası değişti! Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve LPG fiyatları sürekli olarak güncellenmeye devam ediyor. Brent petrolün 4 yıl aradan sonra 60 dolara kadar gerilemesinin ardından akaryakıt fiyatlarına da peş peşe indirimler gelmişti.

BENZİNE ZAM GELDİ

Gelen indirimlerin ömrü kısa sürdü ve indirimlerin ardından benzine 3. kez zam geldi. Döviz kurunda yaşanan hareketlilik, Brent petroldeki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Gece yarısı itibarıyla pompaya yansıya zam ile benzinin litre fiyatına 97 kuruş arttı.

Motorin ve otogaz kullanan araç sahipleri ise zam gelip gelmediğini merak ediyor. Buna göre, motorin ve otogazda herhangi bir fiyat değişimi yok. 17 Nisan 2025 tarihinde güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara ve İzmir'de pompada fiyatlar kaç lira?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 45.15 TL

Motorin: 44,32 TL

LPG: 27,39 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 45.00 TL

Motorin: 44,20 TL

LPG: 26,79 TL

İZMİR

Benzin: 45.75 TL

Motorin: 45,07 TL

LPG: 27,29 TL

ANKARA

Benzin: 46.11 TL

Motorin: 45,43 TL

LPG: 27,24 TL