Akaryakıta indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat: Tarih belli oldu... Motorin, benzin ve otogaz için tabela güncellenecek...

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum merak ediliyor.Geçtiğimiz haftayı 62,6 dolardan kapatan Brent Petrol, bugün ise yüzde 2'lik bir yükseliş ile 64 dolar seviyesine geldi.

Özellikle küresel piyasalarda yaşananlar akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilemeye devam ediyor. Donald Trump'ın başlattığı gümrük savaşları iki dev ülke arasında gerilimin tırmanmasına neden oluyor. Ayrıca, Trump'ın çelik, alüminyuma yüzde 25 olan vergiyi yüzde 50'ye yükseltmesiyle birlikte küresel ekonomide durgunluk beklentileri artmaya başladı.

MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması durumunda ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi artmaya başladı. Buna göre, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.



5 Haziran Perşembe günü de LPG'de 1.07 lira civarında fiyat indirimi bekleniyor. Benzin için ise herhangi bir beklenti bulunmuyor.

Peki 2 Haziran Pazartesi günü akaryakıt tabelalarında son durum ne? Motorin, benzin ve LPG ne kadar? İşte güncel akaryakıt tablosu...





İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.84 TL

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.70 TL

Motorin litre fiyatı: 46.00 TL

LPG litre fiyatı: 25.60 TL



ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.50 TL

Motorin litre fiyatı: 46.96 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL



İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.84 TL

Motorin litre fiyatı: 47.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL