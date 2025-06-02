FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Akaryakıta indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat: Tarih belli oldu... Motorin, benzin ve otogaz için tabela güncellenecek...

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketliliğin etkisi akaryakıt fiyatlarına yansımaya başlaması bekleniyor. Çin ile ABD arasındaki gerilimin biraz daha tırmanması, Trump'ın bazı ürünlere yeni gümrük vergileri eklemesi ile küresel ekonomide durgunluk beklentisi artmaya başladı. Peki, otogaza, motorine ve benzine indirim veya zam var mı? Akaryakıt tabelasının güncel durumu ne? İşte motorin, otogaz ve LPG'de son durum...

Akaryakıta indirim geliyor! Araç sahipleri dikkat: Tarih belli oldu... Motorin, benzin ve otogaz için tabela güncellenecek...
Ezgi Sivritepe

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve LPG fiyatlarında son durum merak ediliyor.Geçtiğimiz haftayı 62,6 dolardan kapatan Brent Petrol, bugün ise yüzde 2'lik bir yükseliş ile 64 dolar seviyesine geldi.

akaryakıt-1

Özellikle küresel piyasalarda yaşananlar akaryakıt fiyatlarının doğrudan etkilemeye devam ediyor. Donald Trump'ın başlattığı gümrük savaşları iki dev ülke arasında gerilimin tırmanmasına neden oluyor. Ayrıca, Trump'ın çelik, alüminyuma yüzde 25 olan vergiyi yüzde 50'ye yükseltmesiyle birlikte küresel ekonomide durgunluk beklentileri artmaya başladı.

akaryakıt-6

MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması durumunda ise akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi artmaya başladı. Buna göre, Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 lira indirim yapılması bekleniyor.
akaryakıt-9

5 Haziran Perşembe günü de LPG'de 1.07 lira civarında fiyat indirimi bekleniyor. Benzin için ise herhangi bir beklenti bulunmuyor.

Peki 2 Haziran Pazartesi günü akaryakıt tabelalarında son durum ne? Motorin, benzin ve LPG ne kadar? İşte güncel akaryakıt tablosu...

akaryakıt-2

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.84 TL

Motorin litre fiyatı: 46.11 TL

LPG litre fiyatı: 26.19 TL
akaryakıt-3

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.70 TL

Motorin litre fiyatı: 46.00 TL

LPG litre fiyatı: 25.60 TL

akaryakıt-4

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.50 TL

Motorin litre fiyatı: 46.96 TL

LPG litre fiyatı: 26.09 TL
akaryakıt-5

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.84 TL

Motorin litre fiyatı: 47.30 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.12
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.85
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.17
Gazyağı
38.43
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cemil Tugay toplantıda küplere bindi! "Bu hadsizliği gösteremezsin!"Cemil Tugay toplantıda küplere bindi! "Bu hadsizliği gösteremezsin!"
Konkordato ilan etmek için bekleyenlere seslendi!Konkordato ilan etmek için bekleyenlere seslendi!

Anahtar Kelimeler:
benzin LPG motorin Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak!

Panathinaikos - Olympiakos maçına devlet el koydu, maç oynanmayacak!

Fas'ta kurbanlık operasyonu!

Fas'ta kurbanlık operasyonu!

Cemil Tugay toplantıda küplere bindi! "Bu hadsizliği gösteremezsin!"

Cemil Tugay toplantıda küplere bindi! "Bu hadsizliği gösteremezsin!"

Yıllık izne çıkacak tüm çalışanları ilgilendiren karar!

Yıllık izne çıkacak tüm çalışanları ilgilendiren karar!

Emekliler dikkat! SGK duyurdu... Ödemeleri öne çekildi

Emekliler dikkat! SGK duyurdu... Ödemeleri öne çekildi

Dev markada adeta zehir içerikli cips satışı...

Dev markada adeta zehir içerikli cips satışı...

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.