FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Akaryakıta tabelası değişti! Bu gece yarısı pompaya yansıdı... Araç sahipleri dikkat, motorin ve LPG'ye de zam kapıda (25 Mart motorin, LPG, benzin fiyatları)

Akaryakıta tabelası değişti! Bu gece yarısı pompaya yansıdı... Araç sahipleri dikkat, motorin ve LPG'ye de zam kapıda (25 Mart motorin, LPG, benzin fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.03.2025 08:31
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerinin beklediği akaryakıta zam bugün pompaya yansıdı. Dolar kurunun ani hareketlenmesi, Brent petroldeki dalgalanmalar, küresel ölçekte yaşanan olaylardan akaryakıt fiyatları etkilenirken sık sık zam veya indirim geliyor. Peki, motorin, otogaz ve benzin fiyatları şu anda ne kadar? Akaryakıta ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

Akaryakıta tabelası değişti! Bu gece yarısı pompaya yansıdı... Araç sahipleri dikkat, motorin ve LPG'ye de zam kapıda (25 Mart motorin, LPG, benzin fiyatları)

19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından döviz kurunda hızlı bir hareketlilik olmuştu. Dolar 41 lirayı görürken euro 45 lirayı test etmişti. Döviz kurundaki bu ani hareketlenmenin ardından araç sahipleri akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başlamıştı.
iStock-1431058079
Geçtiğimiz haftadan beri motorin, benzin ve otogaza zam bekleniyor. Bugün ise ilk zam geldi. Pompaya gece yarısı yansıyan fiyatlara göre motorin ve LPG'ye zam gelmedi ancak benzinin fiyatı değişti.

iStock-1431697568

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin kullanan kullanıcılar benzinin litresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Akaryakıta tabelalarına yansıyan zamma göre benzine 1 lira 52 kuruş zam geldi. Motorin ve otogaz kullanan araç sahipleri ise bu akaryakıtlara zammın gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor.
iStock-1338529411

MOTORİN VE OTOGAZA ZAM BEKLENİYOR!

Önümüzdeki günlerde motorine ve otogaza da zam bekleniyor. 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira 1 kuruş zam beklenirken 27 Mart tarihinde LPG'ye 70 kuruşluk zam bekleniyor.
iStock-1081329100
Peki, Ankara, İstanbul, İzmir'de akaryakıt tabelalarında motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Araç sahipleri akaryakıtı kaç liradan alıyor? İşte güncel akaryakıt tablosu...

benzin

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL
Motorin litre fiyatı: 45.41 TL
LPG litre fiyatı: 27.59 TL
akarykaıt 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL
Motorin litre fiyatı: 45.29 TL
LPG litre fiyatı: 26.99 TL

akaryakıt

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL
Motorin litre fiyatı: 46.14 TL
LPG litre fiyatı: 27.49 TL
akaryakıt 3

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL
Motorin litre fiyatı: 46.51 TL
LPG litre fiyatı: 27.34 TL

Canlı Borsa
Bakan Şimşek yabancı yatırımcılarla toplantı yapacakBakan Şimşek yabancı yatırımcılarla toplantı yapacak
ABD'li bankadan 'Türkiye' raporu! 'Etki sınırlı olacaktır'ABD'li bankadan 'Türkiye' raporu! 'Etki sınırlı olacaktır'
Anahtar Kelimeler:
LPG motorin Akaryakıt benzin zammı akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mansur Yavaş: 'Bu benim son dönemim'

Mansur Yavaş: 'Bu benim son dönemim'

İletişim Başkanı Altun ve Süleyman Soylu'dan peş peşe tepkiler: "Bu aşağılık hareketlerin bedelini ödersiniz"

İletişim Başkanı Altun ve Süleyman Soylu'dan peş peşe tepkiler: "Bu aşağılık hareketlerin bedelini ödersiniz"

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fon kesintisi artırıldı... 1,5 dolara yükseltildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Fon kesintisi artırıldı... 1,5 dolara yükseltildi

Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi...

Espressolab kimin? Espressolab'ın sahibi...

FETÖ firarisi Akın İpek'in boğazdaki iki köşkü satışa çıktı! Geçen seneki fiyatını çok geride bıraktı

FETÖ firarisi Akın İpek'in boğazdaki iki köşkü satışa çıktı! Geçen seneki fiyatını çok geride bıraktı

ABD'li bankadan 'Türkiye' raporu! 'Etki sınırlı olacaktır'

ABD'li bankadan 'Türkiye' raporu! 'Etki sınırlı olacaktır'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.