Akaryakıta tabelası değişti! Bu gece yarısı pompaya yansıdı... Araç sahipleri dikkat, motorin ve LPG'ye de zam kapıda (25 Mart motorin, LPG, benzin fiyatları)

19 Mart Çarşamba günü Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından döviz kurunda hızlı bir hareketlilik olmuştu. Dolar 41 lirayı görürken euro 45 lirayı test etmişti. Döviz kurundaki bu ani hareketlenmenin ardından araç sahipleri akaryakıta zam gelip gelmeyeceğini araştırmaya başlamıştı.



Geçtiğimiz haftadan beri motorin, benzin ve otogaza zam bekleniyor. Bugün ise ilk zam geldi. Pompaya gece yarısı yansıyan fiyatlara göre motorin ve LPG'ye zam gelmedi ancak benzinin fiyatı değişti.



BENZİNE ZAM GELDİ

Benzin kullanan kullanıcılar benzinin litresinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Akaryakıta tabelalarına yansıyan zamma göre benzine 1 lira 52 kuruş zam geldi. Motorin ve otogaz kullanan araç sahipleri ise bu akaryakıtlara zammın gelip gelmeyeceğini öğrenmek istiyor.



MOTORİN VE OTOGAZA ZAM BEKLENİYOR!

Önümüzdeki günlerde motorine ve otogaza da zam bekleniyor. 26 Mart Çarşamba günü motorine 1 lira 1 kuruş zam beklenirken 27 Mart tarihinde LPG'ye 70 kuruşluk zam bekleniyor.



Peki, Ankara, İstanbul, İzmir'de akaryakıt tabelalarında motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar? Araç sahipleri akaryakıtı kaç liradan alıyor? İşte güncel akaryakıt tablosu...



İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.72 TL

Motorin litre fiyatı: 45.41 TL

LPG litre fiyatı: 27.59 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 45.29 TL

LPG litre fiyatı: 26.99 TL



ANKARA

Benzin litre fiyatı: 47.27 TL

Motorin litre fiyatı: 46.14 TL

LPG litre fiyatı: 27.49 TL



İZMİR

Benzin litre fiyatı: 47.64 TL

Motorin litre fiyatı: 46.51 TL

LPG litre fiyatı: 27.34 TL