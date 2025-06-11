'Altını değil onu takip edin, sizi zengin edebilir uyarımız vardı' İslam Memiş 'şov yaptı' diyerek açıkladı

Altın, gümüş ve platinde son durum ne? Peş peşe rekorlarla yatırımcının gözünü alamadığı altında bir süredir dalgalı bir seyir sürüyor ve yılın başlarındaki sert yükselişler görülmüyor. Peki, altının gri kardeşi olarak bilinen gümüşte son durum ne? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten gümüş ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"GÜMÜŞ BAYRAM TATİLİNDE ŞOV YAPTI"

CNN Türk'te yer alan haberde konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş "Altını değil gümüşü takip edin çünkü gümüş sizi zengin edebilir uyarımız vardı. Ve gümüş bayram tatilinde şov yaptı. Altını tahtından etti" dedi.

Altının gri kardeşleri olarak bilinen gümüş ve platinin vites yükseltip altını geride bıraktığı kaydedildi.

"YILIN İKİNCİ YARISINDA GÜMÜŞÜN ÖNÜ DAHA AÇIK"

Memiş "Yılın ikinci yarısında gümüşün önü daha açık. Hatta öyle bir yükseliş oldu ki son 13 yılın en yüksek seviyesine yükseldi" ifadelerini kullandı.

Sene başında 10 bin TL'si ile altın alan yatırımcının 3721 TL kazandığı, gümüşe yatıranın ise 4114 TL kar ettiği vurgulandı.

Memiş "Yani burada yüzde 41'den fazla bir getiri sağladı gümüşün gram fiyatı. Platin, paladyum ve gümüş altının karşısında değerli bir yatırım aracı" şeklinde konuştu.

Gümüş artık daha çok bilindiği ve bir yatırım aracı olarak görüldüğü aktarılırken ancak bir de pek bilinmeyen platine vurgu yapıldı. Platinin altını geçtiği gibi gümüşten de daha çok kazandırdığı aktarıldı.

"SESSİZ AMA KAZANCI ÇOK FAZLA OLDU"

Memiş "Platin bir ayda yüzde 35'lik bir getiri sağladı ama altına baktığımız zaman yüzde 26'lık bir getiri sağladı. Sessiz ama kazancı çok fazla oldu" dedi.

Yatırım tercihini altından yana değil de gümüş veya platinden yana kullanmak isteyenler için erişimin de kolay olduğu belirtildi. Memiş "Platin ve paladyum tarafındaki bankalardan bu işlemleri yapabiliyorlar. Özel rafinelerin uygulamaları var. Bu tarafta platin ve paladyum yatırımı yapıyorlar. Fiziki olarak alım satım yapılmaya müsaade edildi" şeklinde konuştu.