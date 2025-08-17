Altını dövizi salladı geçti! Sofradaydı yatırım aracı oldu, hepsini gölgede bıraktı...

Yüksek enflasyon ile mücadele etmek için sıkı para politikası uygulanmaya devam ediyor. Yatırım yapmak isteyenlerin ise bu ortamda tercihleri değişmeye başladı. Buan göre, mevduattaki yüzde 60'a yakın bileşik faiz oranları, halka arz süreçleriyle birlikte hisse senetleri, profesyoneller tarafından yönetilen getirisi yüksek fonlar, döviz yatırımcısı gibi farklı yatırım araçlarına kaymalar devam ediyor.

ALTINI DÖVİZİ SOLLADI!

Konut veya araba alarak al-sat yapan bazı vatandaşlar ise artık paradan para kazanma yolu aramaya girdi. Bununla beraber altın, döviz gibi sıklıkla tercih ediliyordu.

Sözcü'nün haberine göre, özellikle kahve son dönemin öne çıkan ürünü oldu. Kahve fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, altın ve doların görece durağan seyrini gölgede bıraktı.

YÜZDE 12 GETİRİ SAĞLADI!

Kahve ve kakao son bir ayda yaklaşık yüzde 12 getiri sağlarken, hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağı ise yüzde 5,87 kazançla yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde dolar yüzde 1,37, altın ise yüzde 1,29 değer artışıyla daha düşük bir performans gösterdi.