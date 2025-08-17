FİNANS

Altını dövizi salladı geçti! Sofradaydı yatırım aracı oldu, hepsini gölgede bıraktı...

Altın ve dolar ilk akla gelen yatırım aracı olsa da emtia grubundan bir ürün yüz güldürmeye başladı. Sert dalgalanmalar ile bazen gündeme gelen o ürünün performansı yatırımcının dikkatini çekmeye başladı. Peki bu hangi ürün? Bir ayda yüzde kaç değerlendi? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

Yüksek enflasyon ile mücadele etmek için sıkı para politikası uygulanmaya devam ediyor. Yatırım yapmak isteyenlerin ise bu ortamda tercihleri değişmeye başladı. Buan göre, mevduattaki yüzde 60'a yakın bileşik faiz oranları, halka arz süreçleriyle birlikte hisse senetleri, profesyoneller tarafından yönetilen getirisi yüksek fonlar, döviz yatırımcısı gibi farklı yatırım araçlarına kaymalar devam ediyor.

ALTINI DÖVİZİ SOLLADI!

Konut veya araba alarak al-sat yapan bazı vatandaşlar ise artık paradan para kazanma yolu aramaya girdi. Bununla beraber altın, döviz gibi sıklıkla tercih ediliyordu.

Sözcü'nün haberine göre, özellikle kahve son dönemin öne çıkan ürünü oldu. Kahve fiyatlarındaki sert dalgalanmalar, altın ve doların görece durağan seyrini gölgede bıraktı.

YÜZDE 12 GETİRİ SAĞLADI!

Kahve ve kakao son bir ayda yaklaşık yüzde 12 getiri sağlarken, hurma yağı yüzde 7, ayçiçek yağı ise yüzde 5,87 kazançla yatırımcısına kazandırdı. Aynı dönemde dolar yüzde 1,37, altın ise yüzde 1,29 değer artışıyla daha düşük bir performans gösterdi.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
40,79
40,94
% 0.09
23:59
Euro
47,75
47,96
% 0.44
23:58
İngiliz Sterlini
55,31
55,58
% 0.24
23:58
Avustralya Doları
26,54
26,65
% 0.3
23:58
İsviçre Frangı
50,53
50,77
% 0.24
23:58
Rus Rublesi
0,51
0,51
% -0.46
23:50
Çin Yuanı
5,69
5,70
% 0.22
18:50
İsveç Kronu
4,26
4,29
% 0.43
23:59
