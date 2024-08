Altının tahtını sallamaya geliyor! 11 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti: 'Altına göre fark çok büyük...'

Gümüş fiyatı geçen hafta yüzde 2.4 yükselişle ons başına 30,437 doları aşarak 11 yılı aşan dönemin en yüksek seviyesine ulaştı. Böylelikle gümüş yılbaşından itibaren bu zamana yüzde 28 artış göstererek altındaki yükselişi de geride bırakmış oldu. Ekonomistler gümüşteki yükseliş eğiliminin Orta Doğu’da yaşanan gerilimler olduğunu değerlendirirken diğer metal emtialarından buna bağlı olarak artış göstermeye devam edeceğini dikkat çekti.

Metal emtiaların küresek çaptaki krizlerden etkilendiğini dile getiren Ekonomist Erdal Özel Gazetevatan’a özel açıklamalarda bulundu. Özel, İsrail- Filistin arasında yaşanan gerilim, İsrail – İran çatışması ve 2 yıldır devam eden Rusya – Ukrayna savaşının altında yükseliş yarattığı gibi gümüş üzerinde de etikisini gösterdiğini dile getirdi. Özel, gümüşün metal emtia altında yatırım aracı olarak kullanıldığını belirterek, yaşanan sıcak çatışmalara karşı tepki gösterebileceğini aktardı.

ALTINA GÖRE FARK ÇOK BÜYÜK

Özel, gümüşte son yıllarda artış yaşanmasının temel sebeplerinden bir tanesinin de altın gibi güvenli liman olarak bilindiğini söyledi. Özel, “Yatırımcıların artık altın gibi fiziki olarak da alıp saklayabileceği, hacim olarak az yer kaplayan ama en azından kendilerini güvende hissedebileceği bir yatırım aracı olması açısından son yıllarda gümüşe olan talep çok arttı. Altındaki anormal yükselişlere göre fiyat farkı çok büyük.” dedi.

BÖLGEDE YAŞANANLAR PİYASAYA YANSIDI

Özel, gümüşün aynı zamanda endüstriyel taleplere bağlı olarak da artış gösterdiğini ifade ederek, Çin piyasalarının metal emtia üzerindeki çok büyük etkisi olduğunu sözlerine ekleyerek, “Dünya üzerinden Çin, metal emtiayı en çok etkileyen ülkelerden bir tanesi. Ama şu an içinde bulunduğumuz özellikle İsrail - Gazze gerilimi ve tabi bu süre içinde İsrail - İran savaşı ve bu hafta İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin vefatı gibi jeopolitik riskler de had safhaya ulaşmıştır. Zaten birkaç yıldır devam eden Rusya Ukrayna savaşının etkileri vardı. Şu an içinde bulunduğumuz dönemi de göz önünde bulundurursak gümüş piyasasında hareketlenme olması çok normal karşılanabilir.” Açıklamalarında bulundu.

SIKI PARA POLİTİKALARI YATIRIMCIYA YENİ ROTA ÇİZDİRİYOR

Özel, son yıllarda gümüşe olan ilginin artmasının FED faiz kararlarının da etkisi olduğunu dile getirerek, yatırımcının enflasyona karşı parasını korumak için yeni yollar aradığının altını çizdi. Özel, “Yatırımcının ilgisinin gümüşe kayması, endüstriyel talebin yanında aslolan güvenli liman olması ve FED’in faizle alakalı tavırları, sıkı para politikası uygulaması, finansal yatırımcıyı da yeni yatırım kanal arayışlarına itiyor. Enflasyona karşı parasını koruyabileceği yatırım araçlarını da teşvik ediyor. Burada gümüşte altının alternatifi olarak yatırımcının ilk durağı oluyor.

GÜMÜŞÜN ÖNÜ AÇIK

Özel, 2020 yılında gümüşün ons fiyatının 2,5 dolar seviyelerinde olduğunu dile getirerek aradan geçen 4 yılda 30 dolara ulaştığını vurguladı. Özel yaşanana bu artış enflasyonla açıklanamayacak derecede bir uçurum söz konusu olduğunu ifade ederek, gümüşün önünün çok açık olduğu açıklamalarına yer verdi.

Özel, gümüşün artacağını ön gördüklerini ifade ederek yılsonu tahminlerinde de bulundu: “Bugün ons fiyatı 30 dolar seviyelerinde seyreden gümüşü 45 dolarları göreceğini tahmin ediyoruz. Özellikle pandemi sonrasındaki tedarik zincirinde meydana gelen kopuklukların yavaş yavaş düzelmesiyle ve Burada piyasaların açılmasıyla birlikte üretim yönünde de talep artış gösterdi. Ancak burada dikkat çekilmek istene nokta ise jeopolitik risklerin devam etmesi tüm metal emtialar için geçerlidir. Ne zaman dünya üzerinde küresel çapta bir kriz meydana gelse bu tür etkileri görmemiz çok normaldir. Bu yüzden gümüş üzerindeki artışın da bu süreçte devam edeceğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Şu an içinde bulunduğumuz küresel krizler göz önünde bulunduğunda gümüşte yeni rekorları görmemiz mümkün.”

ALTIN YATIRIMCISI GÜMÜŞE GEÇİŞ YAPAR MI?

Özel, altın yatırımcısının bu süreçte gümüşe çok fazla ilgi göstermeyeceğinin altını çizerek, kazanç durumuna bağlı altın yatırımlarının bir kısmının buraya kayabileceğini dile getirdi. Özel “Altın yatırımcısının çok ketum olduğunu biliyoruz, diğer yatırım araçlarına karşı biraz mesafeliler. Altın yatırımcısının tamamen gümüşe yöneleceğini çok düşünmüyorum ancak buradaki kazanç durumunu gördükçe altın yatırımlarının bir kısmından feragat edip buraya yönelebilir” dedi.

ALTINA ALTERNATİF GÜMÜŞ YATIRIMCISI DOĞUYOR

Özel bunun yanı sıra gümüş yatırımcısının altınla mesafeli olan ancak metal emtia yatırımı yapmak isteyen bir kesim olduğunu dile getirerek, Gümüş yatırımcısı da aynı altın gibi kendine özgü bir yatırımcı türü olacağını sözlerine ekledi.