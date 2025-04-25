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Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi paylaştı! Sucukta taklit ve tağşiş yapan 8 firma açıklandı: İşte o firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 25 Nisan 2025 tarihli taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini paylaştı. Paylaşılan listeye göre en fazla hile yapılan ürünlerin başında sucuk geliyor. İşte taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin güncel listesi...

Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi paylaştı! Sucukta taklit ve tağşiş yapan 8 firma açıklandı: İşte o firmalar
Begüm Özkaynak

Tarım ve Orman Bakanlığı, milyonlarca vatandaşın sağlığını tehlikeye atan gıdaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi 25 Nisan tarihi itibarıyla güncellenirken, yapılan son eklemelerde en fazla hile yapıldığı tespit edilen ürün sucuk oldu.

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MARKETLERDEN TOPLATILACAK

Mevzuat gereği yalnızca taklit ya da tağşiş yaptığı tespit edilen firmalara para cezası uygulanırken, sağlığı doğrudan tehlikeye atabilecek ürünler içinse satış yasağı ve toplatma kararı alınıyor.

İŞTE SUCUĞA HİLE KARIŞTIRAN 8 SUCUK FİRMASI

sucuk-taklit-listesi

  • ADN ET ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AKÇATEKİR SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti, sakatat ve dil eti tespit edildi.

  • ÜRÜNVEREN SUCUKLARI tarafından üretilen KUZEY GAZİ SUCUKLARI marka sucuklarda kanatlı eti ve baş eti bulundu.

- TASF.HAL.YAYLABEYİ ET VE ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YAYLABEYİ marka sucuklarda deri dokusu ve kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

- EREN YUMURTA GIDA TARIM HAYVANCILIK İNŞAAT NAKLİYAT OTOMOTİV AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. tarafından üretilen Eren Tekin markasıyla satışa sunulan sucuklarda kanatlı eti bulundu.

  • EFEKÖY ET ÜRÜNLERİ-MEHMET BIRAKOĞLU tarafından üretilen TEKİR YAYLASI marka sucuklarda kanatlı eti tespit edildi.

  • ERTÜRK ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA VE GIDA KATKI MADDELERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen AFYON BOLAT SUCUKLARI marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

  • ER ET ERCİYES ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ tarafından üretilen YILDIZ marka sucuklarda mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

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- BEYPA GIDA PAZARLAMA tarafından üretilen TEKİR YAYLA ET SUCUKLARI marka sucuklarda deri dokusu, kanatlı eti ve sakatat tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı sucuk Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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