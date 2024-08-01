Kapı aralandı, altın fiyatı için rekor gözüktü! Bir sözü yetti tüm piyasa hareketlendi: İslam Memiş 'bizim için çok önemli' diyerek anlattı

• Fed'in faiz oranlarını sabit tutmasının ardından altın fiyatları yüzde 1,50'nin üzerinde yükseldi.

• Powell, ABD istihdam verilerinin giderek daha önemli hale geldiğini, Tarım Dışı İstihdam raporunun kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

• ABD Dolar Endeksi, Fed'in enflasyon ve istihdama ilişkin dengeli görüşünün etkisiyle Hazine tahvili getirilerinin düşmesiyle yüzde 0,42 düştü.

Mynet Finans

ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı dün akşam belli oldu. Temmuz 2023’ten bu yana sabit kalan faizlere bu ay da dokunulmadı ve 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında kaldı. Fed Başkanı Powel ise, Fed'in enflasyon konusunda işinin bitmediğini ancak merkez bankasının parasal sıkılığı azaltmanın uygun olacağı noktaya yaklaştığını söyledi. Eylül ayında faiz indirimi gelebileceğini dile getirdi.

ONS ALTINDAN HEYECANLANDIRAN YÜKSELİŞ

Tüm bu gelişmeler altın fiyatları üzerinde etkili oldu ve hızlı bir şekilde yükseliş tepkisi verdi. Yüzde 1,5’tan fazla değer kazanarak önce 2434 doların üzerine yükseldi. Böylece altın Temmuz ayını kazançla tamamladı. Bu sabah ise erken saatlerde 2458 doları görmesinin ardından düşüşe geçerek 2443 dolar seviyelerinden işlem görmeye devam etti. Altın üzerinde Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler de etkili oldu.

DOLAR ENDEKSİNDE GERİLEME

Powell'ın basın toplantısının ardından, ABD Hazine tahvil getirileri sert bir şekilde düştü, ABD 10 yıllıkları sekiz baz puan düşerek yüzde 4,066'ya geriledi. Doların altı diğer para birimine karşı performansını izleyen ABD Dolar Endeksi (DXY), yüzde 0,42 düşerek 104,03'e geriledi.

BUGÜN VE YARINA DİKKAT!

Yatırımcılar ayrıca, sırasıyla perşembe ve cuma günü yayınlanacak olan Temmuz ISM İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Tarım Dışı İstihdam (NFP) verilerini de yakından takip ediyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan paranın patronu Powell, ABD istihdam verilerinin giderek daha önemli hale geldiğini, Tarım Dışı İstihdam raporunun bu nedenle kritik olduğunu vurguladı.

BUGÜN GRAM ALTIN NE KADAR?

Fed faiz kararının ardından ons altındaki yükselişle yönünü rekora çeviren gram altın fiyatı da serbest piyasada 2621 liraya kadar yükseldi. Bu sabah ise 22 ayar altının gram fiyatı 2587 TL ve 24 ayar gram altın da 2770 TL seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 4397 TL’den, Cumhuriyet altını da 17.865 TL’den ekranlara yansıyor.

“DOLARIN DEĞER KAYBETMESİ ÖNEMLİ OLACAK”

Piyasalardaki hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Fed'in Eylül ayı itibariyle faiz indirimlerinin kapısını aralamış oldu. Diğer önemli bir gerekçesi de doların uluslararası değeri. Doların değer kaybı, euronun da değer kaybetmesi bizim için önemli olacak” dedi.

İSLAM MEMİŞ’TEN ALTIN TAHMİNİ

Haniye saldırısı ve Fed'in kararının aynı güne tekabül etmesinin de önemli olduğunu belirten uzman isim altının jeopolitik riskleri sevdiğini belirterek değer kazandığını dile getirdi. Altın fiyatlarındaki yükselişin devam edeceğini vurgulayan Memiş, altının düşüşünün de alım fırsatı olduğunu paylaştı. Memiş, "Altın her ay yeni bir rekora doğru gidebilir gibi görünüyor" yorumunu yaptı.