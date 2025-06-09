Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor, tarihi açıkladı... Motorin, benzin fiyatları değişecek!

Haziran ayının enflasyon oranının belli olması ile beraber özel tüketim vergisinde de tutarlar değişecek. ÖTV'de tutarların değişmesi ile beraber akaryakıt tabelasında da değişim olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

Buna göre, haziran ayına ait açıklanacak ÜFE verileriyle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelecek zam oranı da netleşecek. Olası zammın ne kadar olacağını merak eden araç sahipleri için ekonomist İris Cibre sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

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Cibre, X hesabı üzerinden ÜFE rakamlarının yüzde 2 açıklanmasıyla oluşacak olası zam senaryosunu paylaştı ve, "Haziran ayı ÜFE yüzde 2 geldiği takdirde, ÖTV'ye yüzde 15,18 zam anlamı taşıyor" sözlerini kullandı.

Cibre paylaşımının devamında, bu durumun benzine 2,18 TL, motorine 2,05 TL ÖTV zammı yapılacağı anlamına geldiğini kaydetti.

Cibre'nin paylaşımı şu şekilde:



"Haziran ayı ÜFE 2% geldiği takdirde, ÖTV'ye yüzde 15.18 zam anlamı taşıyor

Bu da benzine 2.18 TL

Motorine 2.05 TL demek oluyor

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 46,90 TL

Motorin: 46,20 TL

LPG: 25,09 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 46,75 TL

Motorin: 46,08 TL

LPG: 24,49 TL



ANKARA

Benzin: 47,58 TL

Motorin: 47,08 TL

LPG: 24,99 TL



İZMİR

Benzin: 47,91 TL

Motorin: 47,40 TL

LPG: 24,94 TL