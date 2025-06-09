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Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor, tarihi açıkladı... Motorin, benzin fiyatları değişecek!

Haziran ayı enflasyonunun belli olmasının ardından özel tüketim vergisinin tutarı da güncellenecek. Sigaradan akaryakıt fiyatlarına kadar Temmuz ayının ilk haftasında zam beklenirken ekonomist İris Cibre akaryakıt tabelasında ne kadarlık bir değişimin olacağını hesapladı. Peki Temmuz ayının ilk haftasında akaryakıta ne kadar zam gelecek? Araç sahiplerinin doğrudan ilgilendiği motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne kadar değişecek? İşte detaylar...

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta zam geliyor, tarihi açıkladı... Motorin, benzin fiyatları değişecek!
Ezgi Sivritepe

Haziran ayının enflasyon oranının belli olması ile beraber özel tüketim vergisinde de tutarlar değişecek. ÖTV'de tutarların değişmesi ile beraber akaryakıt tabelasında da değişim olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yurt içi üretici fiyat endeksinde (Yİ-ÜFE) son 6 ayda meydana gelen değişim oranında güncelleniyor.

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Buna göre, haziran ayına ait açıklanacak ÜFE verileriyle birlikte akaryakıt fiyatlarına gelecek zam oranı da netleşecek. Olası zammın ne kadar olacağını merak eden araç sahipleri için ekonomist İris Cibre sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

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TEMMUZ'UN İLK HAFTASI AKARYAKITA ZAM!

Cibre, X hesabı üzerinden ÜFE rakamlarının yüzde 2 açıklanmasıyla oluşacak olası zam senaryosunu paylaştı ve, "Haziran ayı ÜFE yüzde 2 geldiği takdirde, ÖTV'ye yüzde 15,18 zam anlamı taşıyor" sözlerini kullandı.

Cibre paylaşımının devamında, bu durumun benzine 2,18 TL, motorine 2,05 TL ÖTV zammı yapılacağı anlamına geldiğini kaydetti.

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Cibre'nin paylaşımı şu şekilde:

"Haziran ayı ÜFE 2% geldiği takdirde, ÖTV'ye yüzde 15.18 zam anlamı taşıyor
Bu da benzine 2.18 TL
Motorine 2.05 TL demek oluyor
Enflasyona doğrudan etkisi aylık 0.50 puan
Enflasyonla savaş mı, açık tahmini tutmayacak bütçeye destek mi?"

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 46,90 TL
Motorin: 46,20 TL
LPG: 25,09 TL

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İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 46,75 TL
Motorin: 46,08 TL
LPG: 24,49 TL
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ANKARA

Benzin: 47,58 TL
Motorin: 47,08 TL
LPG: 24,99 TL

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İZMİR

Benzin: 47,91 TL
Motorin: 47,40 TL
LPG: 24,94 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
46.19
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.89
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.4
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.53
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
28.17
Gazyağı
38.43
Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Otogaz Akaryakıt
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