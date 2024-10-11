Aracınızın deposu zamlı fiyatla dolmadan bir zam daha geldi.. Akaryakıt tabelası 1 haftada 3 kere değişti! Vatandaş fiyatlara yetişemiyor

Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler ve ABD'deki "Milton Kasırgası" petrol fiyatlarını artırmaya başladı. Brent petrolün son 1 ayda 10 dolar yükselmesi vatandaşın cebine zarar oldu.

10 Ekim 2024 Perşembe günü motorine 77 kuruş zam gelmişti. Bugün ise benzine 77 kuruşluk bir zam geldi. Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardına bir zam daha eklendi.

Yarın benzinin fiyatı bir kez daha artacak. 12 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 95 kuruş artacak.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 43.69 TL

İstanbul (Anadolu): 43.57 TL

Ankara: 44.09 TL

İzmir: 44.54 TL

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 43.52 TL

İstanbul (Anadolu): 43.45 TL

Ankara: 44.01 TL

İzmir: 44.53 TL

OTO GAZIN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 25.04 TL