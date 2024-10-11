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Aracınızın deposu zamlı fiyatla dolmadan bir zam daha geldi.. Akaryakıt tabelası 1 haftada 3 kere değişti! Vatandaş fiyatlara yetişemiyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.10.2024 13:54
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Dün benzine 77 kuruş bugün ise motorine 77 kuruşluk zam gelmişti. Vatandaş akaryakıttaki güncel fiyatla aracına akaryakıt alamamışken yeni bir fiyat değişikliği daha yaşandı. Bu gece itibarıyla geçerli olacak akaryakıt zammında benzinin fiyatı değişiyor.

Aracınızın deposu zamlı fiyatla dolmadan bir zam daha geldi.. Akaryakıt tabelası 1 haftada 3 kere değişti! Vatandaş fiyatlara yetişemiyor

Orta Doğu'da yaşanan gerginlikler ve ABD'deki "Milton Kasırgası" petrol fiyatlarını artırmaya başladı. Brent petrolün son 1 ayda 10 dolar yükselmesi vatandaşın cebine zarar oldu.

10 Ekim 2024 Perşembe günü motorine 77 kuruş zam gelmişti. Bugün ise benzine 77 kuruşluk bir zam geldi. Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardına bir zam daha eklendi.

Yarın benzinin fiyatı bir kez daha artacak. 12 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresi 95 kuruş artacak.

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BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 43.69 TL
İstanbul (Anadolu): 43.57 TL
Ankara: 44.09 TL
İzmir: 44.54 TL

MOTORİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 43.52 TL
İstanbul (Anadolu): 43.45 TL
Ankara: 44.01 TL
İzmir: 44.53 TL

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OTO GAZIN LİTRESİ NE KADAR?

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL
İstanbul (Anadolu): 24.59 TL
Ankara: 25.14 TL
İzmir: 25.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
43.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
43.69
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.01
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.06
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
27.92
Gazyağı
37.3
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Anahtar Kelimeler:
benzin Zam Akaryakıt
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