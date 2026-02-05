Bakır fiyatlarında sert düşüş! O rakamın altına geriledi

Son günlerde gündeme damga fiyatları düşüşe geçti. Gerilemede, London Metal Exchange'in Asya depolarındaki bakır stoklarının yükselmesi etkili oldu. Stoklardaki artış arz tarafında rahatlamaya işaret ederken, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturdu. Önceki seansta yaşanan yüzde 3,2'lik sert düşüşün ardından satışların sürdüğü görüldü.

SANAYİ METALLERİ GÜMÜŞTEKİ SERT DÜŞÜŞÜ İZLEDİ

Bakır ve diğer sanayi metalleri, değerli metaller cephesindeki zayıf seyre de paralel hareket etti. Özellikle gümüşte yaklaşık yüzde 16'ya ulaşan sert düşüş, emtia piyasasında risk iştahını baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

SPOT İŞLEM HACMİ YENİDEN GERİLEDİ

Çin'de üretici ve imalatçıların bakır alımları, haftanın başındaki dip alımlarının ardından yeniden yavaşladı. Mysteel Global verilerine göre, ülke genelinde günlük rafine bakır spot işlem hacmi 25.300 ton olarak gerçekleşti. Bu rakam, pazartesi günü kaydedilen 38.121 tonluk üç ayın zirvesinin ardından ikinci günde de düşüşe işaret etti.

FİYATLAR 13 BİN DOLARIN ALTINA İNDİ

Bakır fiyatları şu sıralarda yüzde 0,8 düşüşle ton başına 12.953,50 dolar seviyesine geriledi.