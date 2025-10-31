Benzin türlerine etanol harmanlanması hakkında tebliğde değişiklik yapıldı

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, rafinerici lisansı sahipleri tarafından kara tankeri dolumu üniteleri vasıtasıyla teslim edilen benzin türlerinde ve dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından bayilerine bir takvim yılı içinde teslim edilen benzin türlerinin toplamında harmanlanacak yerli tarım ürünlerinden üretilmiş etanol oranı 2026 yılı için yüzde 1,5 olarak uygulanacak.

Söz konusu oran daha önce yüzde 2 olarak uygulanıyordu.

Öte yandan EPDK, Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde de değişikliğe gitti.

Buna göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin biodizel harmanlama yükümlülüğünün hesaplanmasında, 2023, 2024, 2025 ve 2026 yılları tek bir yükümlülük dönemi olarak kabul edilecek.

AAKaynak: AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır