FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Brent petrol fiyatı 95 doların üzerinde! İşte yükselişin sebebi

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? Piyasalarda hareketlilik sürerken Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası vadeli piyasalarda 95,60 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatı 95 doların üzerinde! İşte yükselişin sebebi

Brent petrol fiyatı son durum! Dün 92,11 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 91,57 dolardan tamamladı. Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.12 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,4 artarak 95,60 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,79 dolar olarak belirlendi.

Brent petrol fiyatı 95 doların üzerinde! İşte yükselişin sebebi 1

YÜKSELİŞİN NEDENLERİ

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasında askeri gerilimin tırmanması ve Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığına yönelik risklerin artması etkili oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), salı akşamı İran'a yönelik saldırılarında özellikle Hürmüz Boğazı çevresi ile ülkenin güney bölgelerini hedef aldı. İran basını, Hürmüz Boğazı üzerindeki Keşm Adası, Sirik şehri, stratejik liman kenti Bender Abbas, güney kıyılarındaki Asuliye, Çabahar ve Kunarek'te patlama sesleri duyulduğunu belirtti. Kirman eyaletindeki Ciroft Havaalanı'nın hedef alındığı bildirildi.

Hürmüzgan Vali Yardımcısı Ahmed Nefisi, ABD'nin, Sirik ilçesine bağlı Kuheştek kentinde düğün töreninin düzenlendiği bir konutu vurması sonucu yaralananların sayısının 68'e yükseldiğini söyledi. Huzistan eyaletinde ise 7 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, ABD'nin saldırılarının "Hürmüz Boğazı'nın kilidini daha da sıkılaştırdığı" tehdidine yer verildi. İran Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da "ABD ordusu bölgede saldırganlığını sürdürmekte ne kadar ısrar ederse daha büyük ve ağır kayıplara katlanmak zorunda kalacaktır." ifadelerine yer verildi.

Bölgede çatışmaların yeniden başlaması, Hürmüz Boğazı üzerinden enerji akışında uzun süreli kesintiler yaşanabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekledi.

STOKLARDA BEKLENENDEN FAZLA DÜŞÜŞ ÖNGÖRÜSÜ

Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 600 bin varil azaldığını öngördü. Piyasa beklentisi stoklarda 400 bin varillik düşüş yaşanacağı yönündeydi.

Bu tahmin, petrole yönelik talebin güçlendiğine veya arzın sıkılaştığına işaret ederek fiyatları destekleyen başka bir unsur oldu.

ABD'nin resmi petrol stok verileri ise bugün Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak.

Brent petrolde teknik olarak 95,85 doların direnç, 95,13 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altınıAltın fiyatları ne kadar oldu, düştü mü arttı mı? 2 Eylül 2026 gram, çeyrek, Cumhuriyet altını
Beyaz kuru fasulye hasadı başladı! Tarladan sofraya böyle geliyorBeyaz kuru fasulye hasadı başladı! Tarladan sofraya böyle geliyor

Anahtar Kelimeler:
Petrol petrol fiyatları Brent petrol Brent petrol fiyatı ne kadar Brent petrol kaç dolar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

İran, ABD hedeflerini vurdu! Ürdün ve Kuveyt'ten açıklama

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

13 yaşındaki kız çocuğunda 26 kişi cinsel istismarda bulundu: Davada karar açıklandı

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de sadece 5 maça çıkmıştı! Takımdan gönderildi: Resmen açıklandı

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Zeynep Atılgan'a fizik onur ödülü! Sosyal medya ikiye bölündü

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Times Meydanı'nda dehşet saçmıştı! Öldürülen kadın Bank of America'nın Başkan Yardımcısı çıktı

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

Lüks yata bakan bir daha baktı! Sahibi bakın kim çıktı...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.