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  4. Brent petrol fiyatında düşüş sürüyor... Orta Doğu'daki ateşekes ihtimali petrol fiyatını etkiliyor(20 Ağustos 2024)

Brent petrol fiyatında düşüş sürüyor... Orta Doğu'daki ateşekes ihtimali petrol fiyatını etkiliyor(20 Ağustos 2024)

20.08.2024 10:02
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Orta Doğu'daki süren çatışmaların sonlanma ihtimalinin artması sonucu piyasalardaki arz endişelerini hafifletmesi sonrası brent petrolün varil fiyatı kapanışına göre yüzde 0,72 azalarak 77,10 dolar oldu. . Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,06 dolardan alıcı buldu.

Brent petrol fiyatında düşüş sürüyor... Orta Doğu'daki ateşekes ihtimali petrol fiyatını etkiliyor(20 Ağustos 2024)

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da süren çatışmaların ateşkesle sonlanabileceği ihtimaline bir adım daha yaklaşıldığı haberleri etkili oluyor. Orta Doğu'da ateşkes ihtimali, piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekliyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunu görüşmek üzere haftasonu İsrail'e gitmişti. Blinken, dün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması için yeni bir öneriyi kabul ettiğini söyledi. Buna karşın Hamas teklifin Netanyahu'nun koşullarını karşıladığını ve İsrail'in çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

HAMAS VE İSRAİL ARASINDA ATEŞKES OLMA İHTİMALİ VAR

Blinken, bir sonraki adımda Hamas ve israil'in ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda bir araya gelerek taahhütleri nasıl uygulayacakları konusunda bir karara varıp süreci tamamlamaları gerektiğini dile getirdi.

İsrail ve Hamas arasında anlaşmaya varmak için uzun süredir çaba gösteren ara bulucular geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelmişti. Bu hafta yetkililerin müzakereler için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanması bekleniyor.
Ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisinde yavaşlamaya işaret eden veriler ülkede talebin de yavaşlayacağına dair endişeleri artırarak fiyatlarda etkili olmaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,06 ile 79,16 dolar aralığının direnç, 76,83 ile 75,99 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
Bu içerik MynetX tarafından yayına alınmıştır

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Express
Anahtar Kelimeler:
Petrol Brent petrol Orta Doğu
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