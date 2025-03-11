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Brent petrolün fiyatı geriledi!

11.03.2025 10:11
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Dün 70,64 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,96 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün fiyatı geriledi!

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.00 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,01 azalarak 68,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 65,74 dolardan alıcı buldu. Gümrük tarifelerinin küresel ekonomik büyüme üzerindeki etkisi, ABD'de olası bir resesyon endişesi ve OPEC+ grubunun üretim artırma planları piyasalar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın korumacı politikaları küresel piyasalarda belirsizliği artırıyor. Trump, ülkesinin en büyük petrol tedarikçileri olan Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri ertelediğini duyurdu. ABD, Çin mallarına uygulanan gümrük vergilerini yükseltirken Çin ve Kanada da buna misilleme olarak kendi tarifelerini devreye aldı.

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TRUMP'IN BAŞLATTIĞI SAVAŞ BELİRSİZLİK OLUŞTURDU

Dünya genelinde enflasyonla mücadele sürerken, resesyon endişeleri de ekonomileri baskılamaya devam ediyor. Trump'ın tarifeler yoluyla başlattığı ticaret savaşı ise ülke ekonomisindeki belirsizlikleri derinleştiriyor.

Trump, pazar günü verdiği bir röportajda, tarifelerin bu yıl resesyona yol açıp açmayacağı sorusuna yanıt olarak, ekonomik tahminlerde bulunmaktan "nefret ettiğini" belirterek, "Şu anda bir geçiş sürecindeyiz çünkü yaptığımız iş büyük. Amerika'ya zenginliği geri getiriyoruz ve bu önemli bir adım. Böylesine büyük değişimlerin her zaman belli bir zaman alması gerekir." ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, federal hükümet ve özel sektördeki işten çıkarmaların ekonomik büyüme açısından risk oluşturabileceği yönündeki tahminlerin güçlendiğini belirtiyor. Geçen hafta açıklanan istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ise resesyon endişelerini yeniden alevlendirdi.

BRENT-

ABD'DE RESESYON ENDİŞELERİ

ABD'de resesyon endişelerinin artması ve ticaret savaşlarının daha da şiddetlenebileceği yönündeki riskler, küresel piyasalarda risk iştahını baskılıyor. Uzmanlar, ABD'nin tarife tehditlerinin bölgedeki pay piyasalarında dalgalanmalara yol açtığına işaret etti. Piyasa oyuncuları, ABD ve Çin liderlerinin olası görüşmesine dair gelişmeleri ise yakından takip ediyor.
Arz tarafında ise Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, OPEC+ grubunun nisan ayından itibaren petrol üretimini artırma kararı aldığını, ancak piyasalarda dengesizlik olması halinde bu kararın gözden geçirilebileceğini belirtti.

Piyasalardaki dalgalanmalara rağmen uzmanlar, Brent petrolünün varil başına 70 dolar seviyesinde güçlü bir destek bulduğunu ve fiyatlarda toparlanma yaşanabileceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 72,24 doların direnç, 67,21 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Brent petrol
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