FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,96 dolardan alıcı buluyor. Dün 64,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,01 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,07 azalarak 63,96 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,06 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, güçlü dolar, zayıf Çin verileri ve küresel arzın artacağı beklentileri etkili oldu.

ABD doları, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın aralık toplantısında politika faizinde daha fazla indirimin kesin olmadığını açıklamasının ardından güç kazandı. Powell, yüksek düzeydeki belirsizliklere vurgu yaparken, temkinlilik mesajları verdi.

Powell'ın mesajlarının etkisiyle dün para piyasalarındaki fiyatlamalarda sert değişimler oldu. Fed'in aralıkta 25 baz puan faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 95'ten yüzde 70 seviyesine geriledi.

Brent petrolün varili 63,96 dolardan işlem görüyor 1

Çin'de imalat faaliyetlerinin ekimde daraldığını gösteren haber akışı da fiyatları baskılayan bir unsur oldu. Öte yandan, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 6 milyon 900 bin varil azalışla beklentilerin üzerinde düşüş gösterdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon 900 bin varil azalarak, 416 milyon varile geriledi. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil düşeceği yönündeydi.

ABD'nin benzin stokları bu dönemde yaklaşık 5 milyon 900 bin varil azalarak, 210 milyon 700 bin varil oldu. Söz konusu veriler, talebin yüksek seyrettiği algısına yol açarak, fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı.

Piyasalar, kısa vadede OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun 2 Kasım'daki toplantısına odaklandı. Grubun, toplantıda aralık için günlük 137 bin varillik ek üretim artışı açıklaması bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,93 dolar direnç, 60,09 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.Kaynak: AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'esas meseleyi' açıkladıCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz 'esas meseleyi' açıkladı
Benzin türlerine etanol harmanlanması hakkında tebliğde değişiklik yapıldıBenzin türlerine etanol harmanlanması hakkında tebliğde değişiklik yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Brent petrol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Yer: Beyoğlu! Kız isteme merasimi kabusa döndü

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Acı haber geldi

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Bahis skandalında yeni perde! Hakemlerin ardından sıra futbolcularda! Türk futbolunda yer yerinden oynayacak...

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Saçlarını sıfıra vurdurmuştu! Son hali ortaya çıktı

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

Gündem olan iddiaya Böcek'ten jet yalanlama!

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

59 bin TL hesap ödeten restoranın cezası belli oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.