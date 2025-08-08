FİNANS

Brent petrolün varili ne kadar? (8 Ağustos 2025)

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,62 dolardan işlem görüyor. Dün 67,42 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 66,16 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varili ne kadar? (8 Ağustos 2025)

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,8 düşerek 65,62 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,62 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel talebin tarifelerle baskılanacağı ve arz fazlasının oluşabileceği endişeleriyle aşağı yönlü seyir izledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'nın petrol sektörüne yönelik yeni kısıtlamaları açıklaması ve Hindistan'a yüksek gümrük vergileri getirmesi, fiyatlara kısa süreli destek sağlasa da bu etki kalıcı olmadı.

Trump'ın başlıca ticaret ortaklarına yönelik karşılıklı gümrük vergileri 7 Ağustos'ta yürürlüğe girerken, bu gelişme küresel ölçekte ekonomik aksaklıkların artabileceği ve bunun petrol talebini olumsuz etkileyebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin sona ermesinin ardından yerine kimin geçeceğine dair artan spekülasyonlar ve dolardaki güçlenme de petrol üzerinde baskı yaratan unsurlar arasında yer aldı.

Öte yandan, ABD'nin artırdığı ticaret tarifeleri nedeniyle talebin yavaşlayabileceği endişesi etkili olurken, ABD'de iş gücü piyasasında görülen zayıflama da bu kaygıları derinleştirdi.

Arz tarafında ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, eylülde üretim kotasını bir kez daha artırma kararı fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı. Grup, yaklaşık üç yıldır uyguladığı üretim kesintilerini kademeli olarak geri çekmeye devam ediyor.

Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'daki savaş konusunda bir görüşme ihtimali olduğuna dair haber akışları da küresel piyasalarda risk algısının azalmasına neden olarak fiyatları baskıladı.

Brent petrolde teknik olarak 72,12 doların direnç, 65,09 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor. ​​​​​​​​​​​​​​
Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

