'Bu daha ne ki' Yatırımcının gözü bir altında bir onda! Tarih verdi 'Malınıza sahip çıkın'

Altın ve gümüşte son durum ne? Altın ve gümüş yükseliyor mu? Altın yatırımcısının gözü bir süredir altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmadaydı. Yeniden yükselişe geçen altının bundan sonraki seyrinin ne olacağı merak edilirken bir yandan da gümüş fiyatlarının yönünün ne olacağı araştırılıyor. Uzman isim çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"KASIM AYINA KADAR DEVAM EDECEK BİR YÜKSELİŞ TRENDİ KARŞIMIZDA OLACAK"

TGRT Haber'de yer alan haberde altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran Finans Uzmanı İslam Memiş "Bu dinlenme süreci artık bizim nazarımızda bitmiştir. Kasım ayına kadar devam edecek bir yükseliş trendi karşımızda olacak. Artık Kasım ayına kadar malınıza sahip çıkın. Eğer nakde ihtiyacınız yoksa bozdurmayın. Uyarılarımı ben anımsatmak isterim" ifadelerini kullandı.

"YIL SONUNA KADAR GÜMÜŞ TARAFINDAKİ POZİTİF BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Değerlendirmesinde gümüş ile ilgili de konuşan Memiş "Gümüş için sade bir dille şu cümleyi kullanabilirim. Bu daha ne ki gümüş tarafında" dedi.

Memiş devamında "Daha ne ki cümlesinin arkasında yatan sebep şu; ons tarafta 45 dolar seviyesi, gram gümüş tarafını da 55 lira seviyesini yine beklemeye devam ediyoruz. Ve yıl sonuna kadar gümüş tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.