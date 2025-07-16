FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

'Bu daha ne ki' Yatırımcının gözü bir altında bir onda! Tarih verdi 'Malınıza sahip çıkın'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik altın yatırımcısının radarında kalmaya devam ediyor. Bir yandan da gümüş fiyatlarında yaşanan değişim ve beklentiler takip ediliyor. Son olarak finans uzmanı İslam Memiş'ten altın ve gümüşe dair dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Altın için "Kasım ayına kadar devam edecek bir yükseliş trendi"ni işaret eden Memiş, gümüş için ise "Bu daha ne ki" ifadelerini kullandı.

'Bu daha ne ki' Yatırımcının gözü bir altında bir onda! Tarih verdi 'Malınıza sahip çıkın'
Hande Dağ

Altın ve gümüşte son durum ne? Altın ve gümüş yükseliyor mu? Altın yatırımcısının gözü bir süredir altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmadaydı. Yeniden yükselişe geçen altının bundan sonraki seyrinin ne olacağı merak edilirken bir yandan da gümüş fiyatlarının yönünün ne olacağı araştırılıyor. Uzman isim çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Bu daha ne ki Yatırımcının gözü bir altında bir onda! Tarih verdi Malınıza sahip çıkın 1

"KASIM AYINA KADAR DEVAM EDECEK BİR YÜKSELİŞ TRENDİ KARŞIMIZDA OLACAK"

TGRT Haber'de yer alan haberde altınla ilgili değerlendirmelerini aktaran Finans Uzmanı İslam Memiş "Bu dinlenme süreci artık bizim nazarımızda bitmiştir. Kasım ayına kadar devam edecek bir yükseliş trendi karşımızda olacak. Artık Kasım ayına kadar malınıza sahip çıkın. Eğer nakde ihtiyacınız yoksa bozdurmayın. Uyarılarımı ben anımsatmak isterim" ifadelerini kullandı.

Bu daha ne ki Yatırımcının gözü bir altında bir onda! Tarih verdi Malınıza sahip çıkın 2

"YIL SONUNA KADAR GÜMÜŞ TARAFINDAKİ POZİTİF BEKLENTİMİZ DEVAM EDİYOR"

Değerlendirmesinde gümüş ile ilgili de konuşan Memiş "Gümüş için sade bir dille şu cümleyi kullanabilirim. Bu daha ne ki gümüş tarafında" dedi.

Memiş devamında "Daha ne ki cümlesinin arkasında yatan sebep şu; ons tarafta 45 dolar seviyesi, gram gümüş tarafını da 55 lira seviyesini yine beklemeye devam ediyoruz. Ve yıl sonuna kadar gümüş tarafındaki pozitif beklentimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Bu daha ne ki Yatırımcının gözü bir altında bir onda! Tarih verdi Malınıza sahip çıkın 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sağlık Bakanlığı tespit etti! Milyonlarca ceza kesildiSağlık Bakanlığı tespit etti! Milyonlarca ceza kesildi
Bakan Şimşek'in sözlerine dair iddialara açıklama geldiBakan Şimşek'in sözlerine dair iddialara açıklama geldi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.322,15
4.322,72
% 0.59
09:46
Ons Altın / TL
134.393,36
134.408,30
% 0.57
10:01
Ons Altın / USD
3.338,86
3.339,19
% 0.45
10:01
Çeyrek Altın
6.915,44
7.067,64
% 0.59
09:46
Yarım Altın
13.787,65
14.135,28
% 0.59
09:46
Ziynet Altın
27.661,74
28.184,11
% 0.59
09:46
Cumhuriyet Altını
28.618,00
29.050,00
% -0.06
14:07
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Alevler büyüyor... Köyler boşaltıldı, bir kişi gözaltına alındı

Ankara'da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Ankara'da belediye otobüsü kazası! Çok sayıda yaralı var

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Altın alacaklara tavsiye 'Yılların sarrafı olarak...'

Bakan Şimşek'in sözlerine dair iddialara açıklama geldi

Bakan Şimşek'in sözlerine dair iddialara açıklama geldi

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! '16 bin 881 TL' detayı

Hesapta eksik maaş gören emekliler için sebepleri tek tek sıraladı! '16 bin 881 TL' detayı

Sağlık Bakanlığı tespit etti! Milyonlarca ceza kesildi

Sağlık Bakanlığı tespit etti! Milyonlarca ceza kesildi

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.