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Bu gece yarısı pompaya yansıdı! Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi... (22 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları)

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
22.02.2025 07:20
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Akaryakıta ne kadar zam geldi? Motorin, LPG ve benzin fiyatları sık sık değişmeye devam ediyor. Brent petrolü ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilerken akaryakıta yeni bir zam daha geldi. Peki, yeni fiyatlar ne oldu? Benzin kaç liradan satılıyor? Motorin ne kadar oldu? İşte detaylar...

Bu gece yarısı pompaya yansıdı! Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi... (22 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Bir indirim bir zam yapılan akaryakıt fiyatlarına bu gece itibarıyla yeni bir zam geldi. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarındaki değişim bu gece yarısı pompaya yansıdı.

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MOTORİNE ZAM GELDİ!

Benzin ve LPG zam gelmezken motorin tabelası bu gece yarısı değişti. Buna göre motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Peki, şu anki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte büyükşehirlerde akaryakıt tabelaları..

benzin

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin: 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 446,97 TL

Motorin: 48,71 TL

LPG: 27,49 TL

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İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,35 TL

Motorin: 49,08 TL

LPG: 27,34 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
48.01
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.43
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.66
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.27
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.76
Gazyağı
39.38
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