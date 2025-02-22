Bu gece yarısı pompaya yansıdı! Araç sahipleri dikkat, akaryakıta zam geldi... (22 Şubat benzin, motorin ve LPG fiyatları)

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları değişmeye devam ediyor. Bir indirim bir zam yapılan akaryakıt fiyatlarına bu gece itibarıyla yeni bir zam geldi. Brent petrol ve döviz kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarındaki değişim bu gece yarısı pompaya yansıdı.

MOTORİNE ZAM GELDİ!

Benzin ve LPG zam gelmezken motorin tabelası bu gece yarısı değişti. Buna göre motorin fiyatlarına 1 lira 45 kuruşluk zam yapıldı. Peki, şu anki akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte büyükşehirlerde akaryakıt tabelaları..

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin: 48.01 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 446,97 TL

Motorin: 48,71 TL

LPG: 27,49 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 47,35 TL

Motorin: 49,08 TL

LPG: 27,34 TL