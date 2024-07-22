Bu kez petrol fiyatı tahmini! Morgan Stanley tarih vererek açıkladı: Ağustos'ta zirve, Temmuz 2025'e kadar...

Morgan Stanley, ham petrol piyasasının şu anda sıkışık olduğunu ancak gelecek yıl Brent petrol fiyatlarının 70 dolar aralığına gerilemesiyle birlikte muhtemelen arz fazlası vereceğini söyledi.

Banka, Cuma günü yayınladığı bir notta sıkışıklığın üçüncü çeyreğin büyük bölümünde devam edeceğini, ancak dengenin dördüncü çeyrekte, "mevsimsel talebin hafiflemesi ve hem OPEC hem de OPEC dışı arz büyümeye döndüğünde" geri döneceğini söyledi.

Morgan Stanley, OPEC ve OPEC dışı arzın 2025'te talep artışının çok üzerinde, günde yaklaşık 2,5 milyon varil artmasını beklediğini söyledi.

Rafineri faaliyetlerinin bu yıl ağustos ayında zirveye ulaşacağı ve Temmuz 2025'e kadar bu seviyeye dönmesinin pek mümkün olmadığı belirtildi.

Morgan Stanley, 2024 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin Brent ham petrol fiyatları tahminini değiştirmeyerek varil başına 86 dolar seviyesinde bıraktı. Bu ayın başlarında Goldman Sachs da çeyrek için tahminini varil başına ortalama 86 dolar olarak korudu.