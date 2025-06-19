'Bu ne ki devamı gelecek' Ne altın ne dolar... Gözler bir anda ona çevrildi 'Kazandıkları için yöneliyorlar'

Altın fiyatları uzun süredir vatandaşın gündemindeki yerini korurken son dönemde gümüş de dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Gümüşün ons fiyatı uluslararası piyasalarda 37,2 dolara kadar yükselerek 13 yılın en yüksek seviyesini test etti.

"ALTINI TAHTINDAN EDEN BİR EMTİA"

TGRT Haber'de yer alan habere göre, gümüş yatırımcısına yüzde 28 kazandırdı zirveyi de gördü. Finans analisti İslam Memiş "Altını tahtından eden bir emtia var, onun adı da gümüş. Son iki haftanın şampiyonu

gümüş oldu. Ons gümüş tarafında 37 dolar seviyesinin üzeri gram gümüşte 47 lira seviyesinin üzeri görüldü" dedi.

"KAZANDIKLARI İÇİN GÜMÜŞE YÖNELİYORLAR"

Gümüşte ibrenin yukarı yönlü olduğu belirtilirken şubat 2013'ten itibaren gümüşün ilk defa zirveyi gördüğü aktarıldı. Memiş ise "Bu ne ki devamı gelecek. Yatırımcılar kazanıyorlar kazandıkları için gümüşe yöneliyorlar" ifadelerini kullandı.

"UZUN VADELİ YATIRIMCILARIN YATIRIM ARACIDIR"

Memiş "Gümüş 11 ay boyunca bekletir bir ayda altından fazla getiriyi altın tepside size sunar. Yılın ilk yarısında altın getirdi ama altının getirisini iki haftada veren bir gümüş var karşımızda. Gümüş uzun vadeli yatırımcıların yatırım aracıdır" şeklinde konuştu.

Jeopolitik riskler gümüşü de etkiliyor ama endüstriyel alanda kullanım gümüşteki ibreyi yukarı yönlü hareket ettiriyor. Memiş "Hem endüstriyel ortamda hem tıp sektöründe... Güneş panellerinde çok kullanılıyor, dünyanın fiziki olarak bunlara ihtiyacı var ama şu andaki rasyo fiyatlaması gümüşün yılı birincilikle bitireceğini bize işaret ediyor" dedi.