FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. 'Çok basit bir hamle! Riske girmeden...' Gözler altındayken ona dikkat çekti! 'Çok fazla talep görüyor'

'Çok basit bir hamle! Riske girmeden...' Gözler altındayken ona dikkat çekti! 'Çok fazla talep görüyor'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
23.04.2025 08:12
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları peş peşe rekorlar kırınca özellikle küçük yatırımcının gözü altına çevrildi. Son günlerde yoğun olarak altın konuşulurken finans analisti İslam Memiş, altın kadar konuşulmayan gümüşe dikkat çekti. Peki, gümüşte son durum ne? Gümüş nasıl alınır? İşte uzman ismin bir yatırım aracı olarak gümüş ile ilgili değerlendirmeleri...

'Çok basit bir hamle! Riske girmeden...' Gözler altındayken ona dikkat çekti! 'Çok fazla talep görüyor'

Hem ons altın hem de gram altın art arda zirve seviyelerini gördü. Altındaki yükselişler sonrası altın yatırımcılarının gözü fiyatlara ve yaşanan gelişmelere çevrilirken uzman isimden altın kadar gündem olmayan gümüş ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

g1

"FİZİKİ OLARAK DÜNYANIN ASLINDA GÜMÜŞE İHTİYACI VAR"

CNN Türk yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş gümüş ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz her ne kadar böyle altın geleneksel yatırım aracı olduğu için ve Türk popülizmi olduğu için hep altını manşet yaparız, altını konuşuruz. Ama ben 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de bir gümüş farkındalığı çalışmam var ve özellikle vatandaşları gümüşün de değerli bir emtia olduğunu, iyi bir yatırım aracı olduğunu sık sık ifade ediyorum. bugün 1 kilogram gümüşün değeri 40 bin lira, 39,85'i de gördü ama 40 bin lira diyebiliriz.

g2

Gümüş çok değerli bir yatırım aracı dünyada, fiziki olarak dünyanın aslında gümüşe ihtiyacı var. Neden? Emtiaları konuşuyoruz, değerli metalleri konuşuyoruz. Altın her ne kadar enflasyona karşı insanların örf adetlerinde bir güvenli liman olsa da dünyada gümüş fiziki anlamda dünyanın ihtiyacı var. Tıp alanında çok kullanılıyor, yağmur bombalarında kullanılıyor. Özellikle gümüş sanayide, bilişim sektöründe çok kullanılıyor. Ve özellikle yine güneş panellerinde fiziki olarak gümüş kullanılıyor. Dolayısıyla dünyanın fiziki olarak gümüşe ihtiyacı var ve son 5 yıldır gümüş tarafında da ciddi bir ralli süreci başladı.

Ancak yine son bir aydır altın gümüş rasyosu dediğimiz bir rasyo var. 106 seviyesine kadar yükseldi. Akşam saatlerinde 103 seviyesine kadar geriledi ve dolayısıyla her ne kadar altında ciddi ralliler, böyle manşetler falan görsek de gümüş altına kıyasla çok ucuz kaldı. Altın gümüş rasyosundan dolayı.

ggg

"2024 YILINDA GRAM GÜMÜŞ GRAM ALTINI TAHTINDAN ETTİ"

Tarihten bugüne kadar biz gümüşü bir takı ve süs eşyası olarak biliyorduk. Ancak zaman zaman altından daha fazla kazandıran bir emtia. Takı sektöründe veya hediyelik sektöründe işçilikli olduğu için çok kazandırmaz. Hatta zarar bile ettirebilir. Ama bunu külçe şeklinde veya granül şeklinde fiziki olsun, banka üzerinden olsun veya fon üzerinden aldığınız zaman da bir kazanç elde ediyorsunuz. 2024 yılında gram altının getirisi Türkiye'de yüzde 50 ama gümüşün gram getirisi yüzde 51. Yani 2024 yılında gram gümüş gram altını tahtından etti. Yine 2022 yılında altından daha fazla kazandıran bir emtia oldu. Zaman zaman böyle bir yarış aralarında oldu.

g3

"ALTIN GÜMÜŞ RASYOSU DEDİĞİMİZ BİR RASYO VAR"

2025 yılında altın gümüş rasyosu dediğimiz bir rasyo var. Ne demek oluyor biliyor musunuz? Çok basit bir dille anlatayım. Bugün 1 kilogram altın verdiğiniz zaman 103 kilo gümüş alıyorsunuz. 100 kilo diyelim, düz. Rasyo gerilediği zaman o 100 rasyosu 80'e gerilediği zaman bu sefer 1 kilogram altınızı yerine koymak için 80 kilo gümüş veriyorsunuz. Aradaki 20 kilogram gümüş sizin karınız oluyor. Dikkat ederseniz bakın çok basit bir hamle yaptım. Altın ve gümüşüm var. Bunu oynatarak, riske girmeden sadece oynatarak para kazandım. Ve dolayısıyla altın ve gümüş değerli metaller ve sınırlı varlıklar olduğu için yatırımcılar da bu rasyoyu kullanarak altın ve gümüş tarafındaki bu fırsatları aslında değerlendirebilir.

g4

"DÜNYADA ÇOK FAZLA TALEP GÖRÜYOR"

Yani gümüş aslında değerli bir yatırım aracı. Dünyada çok fazla talep görüyor. Sadece gümüşün tek bir problemi var; o da sabır. Sabırlı olmayan insanlar gümüşe asla yaklaşmasın. Gümüş nasıl bir yatırım aracıdır? Mesela 11 ay böyle beklersiniz, ohlarsınız, puhlarsınız. O 11 aylık süreçte kripto paralarda, borsalarda, altın tarafında sert hareketler görürsünüz ki finansal okur yazarlığı az olan veya sabrı olmayan insanlar keşke alsaydım diye böyle panik atak yaşıyorlar falan ama aklı selim olan, finansal okuryazarlığı artmış kişiler de böyle sakin bir şekilde bekliyor... Bir ay sonra altını ezip geçiyor ve size getiri sağlıyor.

Gümüş varsa elinizde diğer elinizde de sabır olacak. Sabırlı yatırımcıların yatırım aracıdır.

g5

GÜMÜŞ NASIL ALINIR?

Gümüş almak çok basit. Bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorsunuz. Kapalı çarşı piyasasından gelip fiziki altın alıyormuş gibi gümüş de fiziki olarak alabiliyorsunuz.

Şöyle bir şey olacak, bunu da iddia ediyorum; sizin sanal varlıklarınız var değil mi bankada? Sanal birikim yapıyorsunuz falan. Altınım var altın yatırımı yapıyorum falan diyorsunuz. Fiziki olarak bir şey var mı? Yok. Tamam. Ben bir şirket yöneticisiyim. Dijital telefon üretiyorum, laptop üretiyorum vesaire vesaire ya da uzay sektöründe faaliyet gösteren bir şirketim. Bunun fiziki olarak benim ihtiyacım var. Altınız var mı? Var. Nerede? Bankada. Bana fiziki lazım. Ne kadar bugün ons altın? 3500 dolar. Ben fiziki olan hanımefendiye diyeceğim ki 10 bin dolar bana satar mısın? Çünkü reelde lazım bana bu. Gerçekte lazım. O yüzden fiziki varlıklar çok önemli"

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
4.119,68
4.120,15
% -0.98
08:14
Ons Altın / TL
127.760,95
127.805,07
% -1.26
08:29
Ons Altın / USD
3.337,66
3.338,08
% -1.31
08:29
Çeyrek Altın
6.591,49
6.736,44
% -0.98
08:14
Yarım Altın
13.141,78
13.472,88
% -0.98
08:14
Ziynet Altın
26.365,95
26.863,36
% -0.98
08:14
Cumhuriyet Altını
28.356,00
28.785,00
% 0.72
16:52
Canlı Borsa
Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecekAçıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek
IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti!IMF Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti!
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Usta oyuncu Leyla Okay'dan kahreden haber! 62 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti

Usta oyuncu Leyla Okay'dan kahreden haber! 62 yaşındaki sanatçı hayatını kaybetti

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

Açıklamalarıyla piyasayı kasıp kavuran Trump'tan tarihi geri adım: Gümrük tarife oranı da düşecek

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen partisinden ayrıldı

Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak

Bunu yapmayanın hesabı kapatılacak

'Yeni bir döneme geçildi! Revaçta' Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor

'Yeni bir döneme geçildi! Revaçta' Ev almak isteyenleri ilgilendiriyor

Emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Emekli için zamlı maaş tablosu ortaya çıktı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Mobilden Akbanklı olanlara özel %0 faizli 50.000 TL'ye varan kredi fırsatı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

Her adımda farkı hissettiren Adidas'ın Terrex serisi indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.