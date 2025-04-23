'Çok basit bir hamle! Riske girmeden...' Gözler altındayken ona dikkat çekti! 'Çok fazla talep görüyor'

Hem ons altın hem de gram altın art arda zirve seviyelerini gördü. Altındaki yükselişler sonrası altın yatırımcılarının gözü fiyatlara ve yaşanan gelişmelere çevrilirken uzman isimden altın kadar gündem olmayan gümüş ile ilgili dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

"FİZİKİ OLARAK DÜNYANIN ASLINDA GÜMÜŞE İHTİYACI VAR"

CNN Türk yayınında konuşan finans analisti İslam Memiş gümüş ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Biz her ne kadar böyle altın geleneksel yatırım aracı olduğu için ve Türk popülizmi olduğu için hep altını manşet yaparız, altını konuşuruz. Ama ben 2020 yılı itibarıyla Türkiye'de bir gümüş farkındalığı çalışmam var ve özellikle vatandaşları gümüşün de değerli bir emtia olduğunu, iyi bir yatırım aracı olduğunu sık sık ifade ediyorum. bugün 1 kilogram gümüşün değeri 40 bin lira, 39,85'i de gördü ama 40 bin lira diyebiliriz.

Gümüş çok değerli bir yatırım aracı dünyada, fiziki olarak dünyanın aslında gümüşe ihtiyacı var. Neden? Emtiaları konuşuyoruz, değerli metalleri konuşuyoruz. Altın her ne kadar enflasyona karşı insanların örf adetlerinde bir güvenli liman olsa da dünyada gümüş fiziki anlamda dünyanın ihtiyacı var. Tıp alanında çok kullanılıyor, yağmur bombalarında kullanılıyor. Özellikle gümüş sanayide, bilişim sektöründe çok kullanılıyor. Ve özellikle yine güneş panellerinde fiziki olarak gümüş kullanılıyor. Dolayısıyla dünyanın fiziki olarak gümüşe ihtiyacı var ve son 5 yıldır gümüş tarafında da ciddi bir ralli süreci başladı.

Ancak yine son bir aydır altın gümüş rasyosu dediğimiz bir rasyo var. 106 seviyesine kadar yükseldi. Akşam saatlerinde 103 seviyesine kadar geriledi ve dolayısıyla her ne kadar altında ciddi ralliler, böyle manşetler falan görsek de gümüş altına kıyasla çok ucuz kaldı. Altın gümüş rasyosundan dolayı.

"2024 YILINDA GRAM GÜMÜŞ GRAM ALTINI TAHTINDAN ETTİ"

Tarihten bugüne kadar biz gümüşü bir takı ve süs eşyası olarak biliyorduk. Ancak zaman zaman altından daha fazla kazandıran bir emtia. Takı sektöründe veya hediyelik sektöründe işçilikli olduğu için çok kazandırmaz. Hatta zarar bile ettirebilir. Ama bunu külçe şeklinde veya granül şeklinde fiziki olsun, banka üzerinden olsun veya fon üzerinden aldığınız zaman da bir kazanç elde ediyorsunuz. 2024 yılında gram altının getirisi Türkiye'de yüzde 50 ama gümüşün gram getirisi yüzde 51. Yani 2024 yılında gram gümüş gram altını tahtından etti. Yine 2022 yılında altından daha fazla kazandıran bir emtia oldu. Zaman zaman böyle bir yarış aralarında oldu.

"ALTIN GÜMÜŞ RASYOSU DEDİĞİMİZ BİR RASYO VAR"

2025 yılında altın gümüş rasyosu dediğimiz bir rasyo var. Ne demek oluyor biliyor musunuz? Çok basit bir dille anlatayım. Bugün 1 kilogram altın verdiğiniz zaman 103 kilo gümüş alıyorsunuz. 100 kilo diyelim, düz. Rasyo gerilediği zaman o 100 rasyosu 80'e gerilediği zaman bu sefer 1 kilogram altınızı yerine koymak için 80 kilo gümüş veriyorsunuz. Aradaki 20 kilogram gümüş sizin karınız oluyor. Dikkat ederseniz bakın çok basit bir hamle yaptım. Altın ve gümüşüm var. Bunu oynatarak, riske girmeden sadece oynatarak para kazandım. Ve dolayısıyla altın ve gümüş değerli metaller ve sınırlı varlıklar olduğu için yatırımcılar da bu rasyoyu kullanarak altın ve gümüş tarafındaki bu fırsatları aslında değerlendirebilir.

"DÜNYADA ÇOK FAZLA TALEP GÖRÜYOR"

Yani gümüş aslında değerli bir yatırım aracı. Dünyada çok fazla talep görüyor. Sadece gümüşün tek bir problemi var; o da sabır. Sabırlı olmayan insanlar gümüşe asla yaklaşmasın. Gümüş nasıl bir yatırım aracıdır? Mesela 11 ay böyle beklersiniz, ohlarsınız, puhlarsınız. O 11 aylık süreçte kripto paralarda, borsalarda, altın tarafında sert hareketler görürsünüz ki finansal okur yazarlığı az olan veya sabrı olmayan insanlar keşke alsaydım diye böyle panik atak yaşıyorlar falan ama aklı selim olan, finansal okuryazarlığı artmış kişiler de böyle sakin bir şekilde bekliyor... Bir ay sonra altını ezip geçiyor ve size getiri sağlıyor.

Gümüş varsa elinizde diğer elinizde de sabır olacak. Sabırlı yatırımcıların yatırım aracıdır.

GÜMÜŞ NASIL ALINIR?

Gümüş almak çok basit. Bankalardan altın hesabı açar gibi gümüş hesabı açabiliyorsunuz. Kapalı çarşı piyasasından gelip fiziki altın alıyormuş gibi gümüş de fiziki olarak alabiliyorsunuz.

Şöyle bir şey olacak, bunu da iddia ediyorum; sizin sanal varlıklarınız var değil mi bankada? Sanal birikim yapıyorsunuz falan. Altınım var altın yatırımı yapıyorum falan diyorsunuz. Fiziki olarak bir şey var mı? Yok. Tamam. Ben bir şirket yöneticisiyim. Dijital telefon üretiyorum, laptop üretiyorum vesaire vesaire ya da uzay sektöründe faaliyet gösteren bir şirketim. Bunun fiziki olarak benim ihtiyacım var. Altınız var mı? Var. Nerede? Bankada. Bana fiziki lazım. Ne kadar bugün ons altın? 3500 dolar. Ben fiziki olan hanımefendiye diyeceğim ki 10 bin dolar bana satar mısın? Çünkü reelde lazım bana bu. Gerçekte lazım. O yüzden fiziki varlıklar çok önemli"