Dev indirim ile ülke tarihinde bir ilk yaşanmıştı! Kötü haber geldi, akaryakıta zam geliyor! Tarih belli oldu (27 Haziran motorin, benzin ve otogaz fiyatları)

Akaryakıt tabelasında sık sık değişim yaşanıyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarında yeni bir zam var. Brent petrol fiyatlarının dalgalı seyri, döviz kurundaki hareketlilikler ve Orta Doğu'da yaşananlar akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ediyor.

Yapılan zamların ardından 55 liraya kadar yükselen motorin fiyatına dün 4 lira 3 kuruş indirim gelmişti. İndirim ardından motorin fiyatları 50 liranın altına düşmüştü. Motorindeki indirim ülke tarihinde tek seferde yapılan litre bazında en büyük indirim olmuştu. Ancak bu indirimin ömrü kısa sürdü.



MOTORİNE ZAM GELİYOR

Araç sahilerini kötü haber bugün geldi. Dev indirim ardından tabelaya zam yansıyacak. Buna göre motorine 28 Haziran’da geçerli olmak üzere 1 lira 14 kuruşluk bir zam yapılması bekleniyor. Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'nin üzerine çıkacak.

27 Haziran 2025 tarihinde ise güncel akaryakıt tabelası şu şekilde:





İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 48.73 TL

Motorin: 48.94 TL

LPG: 24.49 TL



ANKARA

Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL



İZMİR

Benzin: 49.88 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 24.94 TL