Elektrik üretimi ağustosta yüzde 2,8 arttı

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artarak 32 milyon 307 bin megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ağustos ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 27,4'ü doğal gaz, yüzde 22,7'si ithal kömür, yüzde 14,1'i rüzgar, yüzde 13,9'u hidrolik ve yüzde 11,5'i linyit santrallerinden yapıldı.

Bu kaynakları sırasıyla güneş, jeotermal, biyokütle, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,8 artışla 32 milyon 307 bin megavatsaat oldu.

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 3,9 artarak 28 milyon 661 bin 392 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketimin yüzde 34'ü sanayi, yüzde 27,7'si mesken ve yüzde 27,2'si kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler tarafından yapıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 1,4, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 9,5 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrikte tüketici sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 artarak 51 milyon 415 bin 76'ya ulaştı.

Bu dönemde, sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 6, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2,2 mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,2, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 2 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 1,7 artış görüldü.

Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü ise bu dönemde yüzde 2,2 artarak 98 bin 613 megavat oldu.

Kurulu gücün yüzde 24,6'sını doğal gaz, yüzde 24,2'sini barajlı hidroelektrik, yüzde 13,9'unu rüzgar, yüzde 10,6'sını ithal kömür ve yüzde 10,4'ünü linyit santralleri, kalan bölümünü ise diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.
Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
elektrik
