'Elindeki parayla gram altın değil de ondan alsaydı...' diyerek açıkladı! 'Altından fazla kazandırdı'

Altın fiyatlarındaki hareketlilik gündemden düşmüyor. Gram altın yatırımcıları ya da gram altına yatırım yapmayı düşünenler altın fiyatlarını dikkatle takip ederken bir yandan da gümüşün performansı dikkat çekiyor. Finans analisti İslam Memiş, altın fiyatları ve gümüş fiyatları ile ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte gümüş fiyatında son durum...

"ALTINDAN FAZLA KAZANDIRAN DEĞERLİ BİR EMTİA OLDU, BUNU RAKAMLAR SÖYLÜYOR, BEN SÖYLEMİYORUM"

TGRT Haber canlı yayınında gram altın ve gümüş fiyatlarını değerlendiren finans analisti İslam Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak tarihinde bir yatırımcı elinde, 10 bin TL parası var, gitti bununla gram altın aldı ve gram altınını 3500 liraya bozdurduğunu düşünelim. Eline geçen para 11 bin 475 lira. Peki, gram altın değil de gümüş alsaydı 10 bin lirasıyla şu anda 11 bin 648 lira eline geçiyordu. Aradaki farka baktığınız zaman da son 1,5 aylık süreç içinde yine gümüş altını tahtından eden, altından fazla kazandıran değerli bir emtia oldu, bunu rakamlar söylüyor ben söylemiyorum.

Altın gümüş rasyosu 90 seviyesinde olmasına rağmen, bizim için önemli olan o, altın gümüş arasındaki değerden bahsediyorum. Bu ne demek oluyor? 90 gram gümüş verdiğiniz zaman 1 gram altın alıyorsunuz veya 1 gram altın verdiğiniz zaman da 90 gram gümüş alıyorsunuz. Biz rasyoda bu yıl kişisel öngörüm 72 seviyesine kadar bir geri çekilme. O 1 gram altınını bu yıl yerine koyduğun zaman da 72 gram gümüş vereceksiniz. Aradaki değer de kalan fark da kar olarak karşınıza çıkacak, böyle değerlendiriyoruz biz.

"FİYATLAR ÇOK YÜKSELDİ, ALTIN ALAMIYORUZ DİYENLERE..."

Dolayısıyla işte altın fiyatları 3 bin 500 lira oldu, işte bu yılla alakalı öngörümü kasım ayında anlatmıştım, 4000 - 4500 lira aralığında bir gram altın beklemeye devam ediyorum. Dolayısıyla fiyatlar çok yükseldi, altın alamıyoruz, altın birikimi yapamıyoruz diyen vatandaşlarımıza yine gümüşü işaret ediyoruz. Yani gümüş tarafında yine kazanç var, getiri var ama gümüşün en önemli özelliği uzun vadeli bir yatırım aracı ve yatırımcısına altın gibi, altından zaman zaman daha fazla kazan değerli bir emtia olduğunu özellikle anımsatmak isterim"

"HİÇBİR ŞEY FİNANSAL PİYASALARDA SONSUZA KADAR DÜŞMEZ, SONSUZA KADAR YÜKSELMEZ"

Yaprak Hırka Yıldız'ın "Gümüş için riskli olduğu da söyleniyor. Yani inişlerin çıkışların olduğu bir yatırım aracı... Siz katılıyor musunuz?" sorusu üzerine Memiş şu ifadeleri kullandı:

"Finansal piyasalarda hangi yatırım aracının düşüşleri ya da yükselişleri olmasın ki... Hiçbir şey finansal piyasalarda sonsuza kadar düşmez, sonsuza kadar yükselmez. Yani gümüşün burada diğer enstrümanlara kıyasla özelliği şöyle; yani dövize kıyasla, altına kıyasla, borsaya kıyasla, gümüş yatırımcısı gümüş yatırımı yapacaksa yanında da sabrı olacak. Gümüş sabır isteyen bir yatırım aracı. Yani alacaksın da unutacaksın. Yoksa her gün ekrana baktı, düştü, yükseldi, zaten bu düşüncesi olan kişiler finansal okur yazar olmadığı için hep böyle değer artışlarıyla veya değer kayıplarıyla vakit geçirir. Ama gümüş yatırımcısı, o psikolojisini güzel yönlendiren yatırımcısı alır, bir yıl boyunca nakde ihtiyacı yok mesela, kenara koyar, fiyata değil miktara odaklanır.

"KISA VADELİ BİR OYUNCUYSANIZ HER ŞEY RİSKLİDİR"

Örnek verelim bundan 5 yıl önce gümüşün gram fiyatı 2,5 lira seviyesindeydi. Bugün 37.48 lirayı konuşuyoruz. Gümüşün ons fiyatı 12 dolardı, bugün 33 doları konuşuyoruz. Yani burada bakış açısı ile alakalı insanların biraz daha şey yapması lazım farkındalığının oluşması lazım. O yüzden riskli dediğimiz zaman kısa vadeli bir oyuncuysanız evet riskli ama kısa vadeli oyuncular için döviz de risklidir, altın da risklidir, borsa da risklidir, kripto paralar da risklidir, her şey risklidir. Kısa vadede riskli olmayan hiçbir şey yoktur ama birikimcilere ve tasarruf sahiplerine her zaman şunu tavsiye ediyoruz; yani uzun vadeli bir yatırımcı olun, kısa vadeli işlemlerden uzak durun. O yüzden gümüş uzun vadeli yatırımcıları sever ve uzun vadeli yatırımcılara kazandırır"