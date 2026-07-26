FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia

Emtia piyasaları Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde karışık seyretti

Emtia piyasalarında jeopolitik riskler, Fed beklentileri ve küresel arz-talep gelişmeleri fiyatlamaları etkilerken petrol ve değerli metaller haftayı yükselişle tamamladı.

Emtia piyasaları Orta Doğu'daki gerilimin gölgesinde karışık seyretti

Emtia piyasalarında geride kalan haftada Orta Doğu'da artan jeopolitik tansiyon, ABD'nin ticaret politikalarına ilişkin yeni adımları ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına yönelik beklentiler öne çıktı. Bu gelişmeler, enerji başta olmak üzere birçok emtia grubunda fiyat hareketlerinin belirleyicisi oldu.

ABD ile İran arasındaki çatışmaların şiddetlenmesi, Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarının yavaşlaması ve Kızıldeniz hattındaki güvenlik endişeleri enerji fiyatlarını yukarı yönlü destekledi. Londra'da işlem gören eylül vadeli Brent petrolün varil fiyatı hafta içinde 100 dolar seviyesini test etti.

Petrol fiyatlarındaki yükselişin küresel enflasyon üzerinde yeniden baskı oluşturabileceği beklentisi, Fed'in daha sıkı para politikasına yönelebileceği ihtimalini artırdı. Para piyasalarında Fed'in temmuz toplantısında faiz artırma ihtimali yüzde 35,8'e, eylül toplantısına kadar faiz artışı beklentisi ise yüzde 70,8'e yükseldi.

FED BEKLENTİLERİ VE ABD'DEN GELEN TARİFE ADIMLARI PİYASALARI ETKİLEDİ

ABD tahvil piyasasında da faizlerde yükseliş görüldü. ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi haftayı yaklaşık 16 baz puan artışla yüzde 4,35 seviyesinde tamamlarken, 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 15 baz puan yükselişle yüzde 4,69'a çıktı. Dolar endeksi ise haftalık bazda yüzde 0,7 artarak 101,5 seviyesine ulaştı.

ABD yönetiminin 60 ticaret ortağına yüzde 10 veya yüzde 12,5 oranında gümrük vergisi uygulanacağını açıklaması, küresel ticaret ve enflasyon görünümüne ilişkin kaygıları artırdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini değiştirmedi. ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Orta Doğu kaynaklı enerji şokunun enflasyon üzerindeki etkilerinin henüz tam anlamıyla görülmediğine ilişkin değerlendirmeleri, faizlerin uzun süre yüksek seviyelerde kalabileceği beklentisini güçlendirdi.

ALTINDA MERKEZ BANKALARININ TALEBİ DESTEKLEYİCİ OLDU

Değerli metallerde yükselen ABD tahvil faizleri ve güçlenen dolar endeksi satış baskısı oluştururken, önceki haftalardaki kayıpların ardından gelen tepki alımları ve kısa pozisyonların kapatılması fiyatları destekledi. Petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonu yükselterek Fed'i daha sıkı para politikasına yönlendirebileceği beklentisi, altındaki yükselişi sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

Buna karşılık merkez bankalarının rezervlerini çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarını sürdürmesi, değerli metal için uzun vadeli destek sağlamaya devam etti. Dünya Altın Konseyinin son verilerine göre merkez bankaları mayısta net 41 ton altın alımı gerçekleştirdi. Bu alımlarda Polonya 18 ton, Çin ise 10 tonla öne çıktı. Özbekistan, Kazakistan ve Singapur da aynı dönemde rezervlerine altın ekleyen ülkeler arasında yer aldı.

Konseyin 2026 Merkez Bankaları Altın Rezervleri Araştırması'na katılan merkez bankası yetkililerinin yüzde 89'u, küresel altın rezervlerinin gelecek 12 ay içinde artacağını öngörürken, kendi kurumlarının rezervlerini artıracağını belirtenlerin oranı yüzde 45 ile araştırma tarihinin en yüksek seviyesine çıktı. Gümüşte ise değerli metallerdeki tepki alımları ve kısa pozisyonların kapanması fiyatları destekledi. Bu gelişmelerle ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 4,1, altında yüzde 0,9 yükselirken, paladyumda yüzde 0,4 ve platinde yüzde 0,2 düşüş yaşandı.

BAZ METALLERDE ÇİN ETKİSİ ÖNE ÇIKTI

Baz metallerde Çin kaynaklı arz ve talep gelişmeleri ile dolar endeksindeki hareketler fiyatlamalarda etkili oldu. Çin'in haziran ayında rafine bakır ithalatının son 9 ayın en yüksek seviyesine çıkması, ithalat primlerindeki artış ve Şanghay stoklarının Şubat 2024'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesi bakır fiyatlarını destekledi.

Alüminyumda ise Körfez Bölgesi'ndeki bazı tesislerde yeniden devreye alma çalışmalarının ilerlemesi, Çin'in artan ihracatı ve Endonezya'nın yükselen üretimi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Fiziki piyasa primlerinin yüksek kalması ise düşüşü sınırladı. Kurşunda Londra Metal Borsası stoklarının ay ortasında 1970'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşması arz fazlası endişelerini artırarak satış baskısını güçlendirdi.

Buna karşılık, 22 Temmuz itibarıyla 65 bin 225 ton kurşuna ilişkin varantların iptal edilmesi düşüşün sınırlanmasına katkı sağladı. Tezgah üstü piyasada geçen hafta libre bazında fiyatlar bakırda yüzde 1,3 artarken, çinko yüzde 1,8, nikel yüzde 1,8 ve kurşun yüzde 0,6 geriledi. Alüminyum fiyatı ise yatay kaldı.

PETROLDE ARZ ENDİŞELERİ, TARIM VE YUMUŞAK EMTİALARDA KARIŞIK SEYİR

Brent petrolde ABD-İran geriliminin artması, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışının azalması ve Kızıldeniz'deki güvenlik riskleri yükselişte etkili oldu. Husilerin Suudi Arabistan'a ait tankerlere yönelik saldırıları, bölgedeki enerji hatlarına ilişkin endişeleri artırdı. Basra Körfezi'ndeki petrol yükleme faaliyetleri gerilerken bazı fiziki ham petrol türlerinde varil fiyatlarının 110 dolara yaklaşması arz sıkışıklığının piyasaya yansıdığını gösterdi.

ABD'de ticari ham petrol stoklarının 2 milyon varil, benzin stoklarının ise 800 bin varil artması yükselişi sınırladı. OPEC+ ülkelerinin eylül ayında üretim hedefini günlük yaklaşık 188 bin varil artırabileceğine ilişkin haberler de arz tarafındaki endişeleri kısmen azalttı.

Doğal gazda ABD'deki sıcak hava tahminlerinin elektrik üretimi kaynaklı talebi artırması fiyatları destekledi. Ancak stoklara 32 milyar fit küp gaz eklenmesi ve toplam stokların 3 trilyon 56 milyar fit küple 5 yıllık ortalamanın üzerinde bulunması yükselişi sınırladı. Bu gelişmelerle haftalık bazda Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7,3, doğal gazın İngiliz termal birimi cinsinden fiyatı ise yüzde 1 arttı.

Tarım emtialarında ise Karadeniz'deki sevkiyat riskleri, ABD ve Avrupa'daki hava koşulları ile hasat verileri fiyat hareketlerinde belirleyici oldu. Rusya'nın Ukrayna limanlarına yönelik saldırıları ve bazı armatörlerin seferleri durdurması, buğday ve mısır sevkiyatlarına yönelik riskleri artırdı. ABD Tarım Bakanlığı verilerine göre mısırın iyi veya mükemmel durumdaki payı 1 puan, ilkbahar buğdayında ise 5 puan geriledi. Avrupa'daki sıcak hava dalgasının üretimi olumsuz etkileyebileceğine yönelik tahminler de alımları destekledi.

Soya fasulyesinde sıcak ve kurak hava riski, ABD'nin yeni ihracat satışı ve yüksek petrol fiyatlarının biyoyakıt talebini artırması etkili olurken, ürün koşullarındaki 1 puanlık iyileşme yükselişi sınırladı. Chicago Ticaret Borsasında kile başına fiyatlar mısırda yüzde 4,1, soya fasulyesinde yüzde 3,5 ve buğdayda yüzde 2,7 yükselirken, pirinçte yüzde 0,3 düşüş görüldü.

Yumuşak emtialarda ise satış baskısı öne çıktı. Kahvede Brezilya hasadının ilerlemesi ve piyasaya ulaşan ürün miktarının artması kar satışlarını beraberinde getirdi. Şekerde Brezilya ve Hindistan'daki kuru hava, hasat faaliyetlerini hızlandırarak fiyatları baskılarken, yüksek petrol fiyatlarının etanol üretimini cazip hale getirmesi düşüşü sınırladı.

Kakaoda Batı Afrika'dan gelen ürün miktarındaki artış, yeni mahsule yönelik olumlu hava koşulları ve zayıf fiziki talep fiyatları aşağı yönlü etkiledi. ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar pamukta yüzde 1,6 yükselirken, kahvede yüzde 1,9, şekerde yüzde 0,5 düşüş yaşandı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 3,7 geriledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!

Otomatik Fatura Ödeme Talimatlarınıza Toplamda 2.000 TL Worldpuan!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
KOBİ'lere büyük destek: Proje başına 20 milyon liraya kadar hibeKOBİ'lere büyük destek: Proje başına 20 milyon liraya kadar hibe
Fed, temmuz toplantısına belirsizliklerin gölgesinde gidiyorFed, temmuz toplantısına belirsizliklerin gölgesinde gidiyor

Anahtar Kelimeler:
Fed emtia piyasası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Adana'da kanlı gece! Art arda cinayetler: 3'ü kadın 6 kişi öldü

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Galatasaray transferde bombayı patlatmak üzere! 10 numaraya dünya yıldızı

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Oktay Kaynarca'nın partneri sır gibi saklanıyordu! Bomba isim

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Altın almayı kolaylaştıracak adım! Yeni sistem devreye girdi

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.