Emtia piyasası geçen hafta yönünü aşağıya çevirdi

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayacağına yönelik beklentilerin artmasına karşın bu durum emtia piyasasını olumlu etkilemedi.

Emtia piyasasında, geçen hafta Çin ekonomisine yönelik endişeler ve iyileşen hava koşullarıyla düşüş eğilimi görüldü.

Geçen hafta ons bazında altın yüzde 0,8 değer kazanırken, gümüş yüzde 1,4, platin yüzde 2,7, paladyum yüzde 5,9 değer kaybetti.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın enflasyonda düşüş eğilimi olduğuna dair açıklamalarıyla altının ons fiyatında yükseliş görüldü. ABD'de tüketici enflasyonunun yavaşladığına işaret eden veriler de altın fiyatlarında yükselişe neden oldu.

Küresel ekonomik aktivitenin yavaşlayacağına yönelik tahminler de gümüş fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi. Analistler, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin güçlenmesine karşın gümüş fiyatlarındaki düşüşe dikkati çekerek, gümüş yatırımcısının bankanın faiz indirimlerine ne zaman başlayacağı konusunda hala temkinli bir tutum izlediğini vurguladı.

BAZ METALLERDE DÜŞÜŞ EĞİLİMİ GÖRÜLDÜ

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 2,4, kurşunda yüzde 1,2, nikelde yüzde 2,8, çinkoda yüzde 1,9 azaldı.

Çin'de açıklanan enflasyon verilerinin talebin zayıflamaya devam ettiği sinyalini vermesiyle baz metal fiyatlarında düşüş eğilimi gözlendi.

Çin'de açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık yüzde 0,2 azalırken, yıllık yüzde 0,2 artışla beklentilerin altında kaldı.

Analistler, söz konusu verilerin ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğine işaret ettiğini belirterek, Çin'de deflasyon riskinin sıcaklığını koruduğunu ifade etti.

Çin'de ayrıca fiziki tüketimin azalması nedeniyle bakır fiyatları düştü. Ülkede, bakır kablo ve tel üreticilerinin faaliyet oranında düşüş gözleniyor. Küresel bakır üretiminin artacağına yönelik öngörüler de bakır fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 0,3 azalış kaydetti.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sona erdirecek ateşkes ihtimali etkili oluyor.

Ayrıca, ABD'nin Texas kıyılarına "kategori 1" şiddetinde ulaşan Beryl Kasırgası da fiyatlar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor.

Kasırgadan dolayı ülkede bazı limanların kapatılabileceği endişesi petrol fiyatlarının yukarı yönlü hareketini desteklese de bölgedeki petrol ve gaz firmalarının operasyonlarına kaldığı yerden devam ettiği belirtildi.

Söz konusu gelişmeler, Beryl Kasırgası'nın Meksika Körfezi'ndeki petrol altyapısında kalıcı bir hasar bırakmayacağı düşüncelerini artırarak fiyatları düşürdü. Analistler, kasırga başlamadan önce önlem almak için üreticilerin yaptığı stokların da Brent petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırladığını söyledi.

Talebin azalacağına yönelik öngörüler de doğal gaz fiyatlarını olumsuz etkiledi.

SOYA FASULYESİ KASIM 2020'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEYİ GÖRDÜ

Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 6,7, mısırda yüzde 2,2, soya fasulyesinde yüzde 5,7 azalırken, pirinçte yüzde 0,5 arttı.

ABD'de, mısır ve buğday üretiminin artması fiyatlarda yükselişe neden oldu.

Soya fasulyesi kile bazında 10,59 dolarla Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. İyileşen hava koşulları, soya fasulyesi fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 0,2, şekerde yüzde 4,7 azalırken, kahvede yüzde 8,7 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 6 yükselişle tamamladı.

Kahvenin libresi, 2,5530 dolarla Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi test etti.

Brezilya'da şeker üretiminin artması ve Hindistan'da yağışların yükseliş kaydetmesi şeker fiyatlarının düşmesine neden oldu.

Küresel kakao arzına yönelik endişelerin devam etmesi kakao fiyatlarının sert yükselmesine yol açtı. Brezilya ve Vietnam'da hava koşullarının beklenenden daha kurak olacağına dair öngörüler de kahvede arz endişelerini öne çıkardı.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

