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Emtia piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
10.06.2024 11:34
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Emtia piyasasında düşüş eğilimi, ABD Merkez Bankasının faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizlikler ile ABD'de imalat sanayisine ilişkin endişelerin etkisiyle geçen hafta da devam etti.

Emtia piyasasında düşüş eğilimi devam ediyor

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına ilişkin belirsizlikler emtia piyasası üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. ABD'de tarım dışı istihdamın beklentilerden güçlü gelmesi geçen hafta varlık fiyatları üzerinde etkili oldu.

Ülkede, tarım dışı istihdam mayısta 272 bin kişi artarak beklentileri aştı.

DEĞERLİ METALLERDE NEGATİF BİR SEYİR İZLENDİ

Geçen hafta fiyatlar ons bazında altında yüzde 1,4, paladyumda yüzde 0,1, gümüşte yüzde 4,1, platinde yüzde 6,9 azaldı.

Tezgah üstü piyasada geçen hafta fiyatlar, libre bazında bakırda yüzde 3,8, nikelde yüzde 8,5, kurşunda yüzde 3,2, çinkoda yüzde 6,8 düştü.

Açıklanan makroekonomik verilerin ABD'de imalat sanayisine ilişkin endişeleri tetiklemesiyle baz metallerde geçen hafta sert düşüşler görüldü.

ABD'de açıklanan Tedarik Yönetim Enstitüsünün (ISM) imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, bu durum imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki bakır stoklarının 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıkması bakır fiyatlarında sert düşüşe yol açtı.

Enerji grubuna bakıldığında ise Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,4 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı yüzde 13,5 artış kaydetti.

ABD ham petrol stoklarında artışa işaret etmesi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun arzı artırma planıyla geçen hafta azalış kaydeden Brent petrolün varil fiyatı, düşüş eğilimini üçüncü haftaya taşıdı.

Doğal gaz fiyatları, ABD'de günlük üretimdeki düşüşler, evlerin ve iş yerlerinin beklenen sıcak hava dalgasından kaçmak için doğal gazla çalışan klimalara yönelmesiyle sert yükseldi.

Analistler, elektrik üreticilerinin artan elektrik kullanımını karşılamak için çok daha fazla doğal gaz kullanacağına dair beklentilerin de fiyat artışlarında etkili olduğunu söyledi.

TARIM GRUBU KARIŞIK SEYRETTİ

Chicago Ticaret Borsası'nda geçen hafta kile başına fiyatlar, buğdayda yüzde 7,6, soya fasulyesinde yüzde 2,3 azalırken, pirinçte yüzde 2,8, mısırda yüzde 0,4 değer kazandı.

Intercontinental Exchange'de libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 2 azalış kaydederken, şekerde yüzde 3,6 kahvede yüzde 1,1 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise yüzde 6,5 yükseliş kaydetti.

Vietnam'daki kuraklık endişeleri kahve fiyatlarının yükselmesine neden oluyor.

Şekerde de üretim açığı olacağına yönelik tahminler fiyatların yükselmesine yol açtı. Uluslararası Şeker Organizasyonu (ISO), 2023/24 sezonunda 689 bin ton üretim açığı olacağını tahmin ediyor.

Fildişi Sahili'nde kakao satışlarındaki kısıtlamalar, arzın daha da sıkılaşacağı endişelerini artırdı. Fildişi Sahili kakao düzenleyicisi Le Conseil du Cafe-Cacao, ülkede işleme tesisi olmayan şirketlere ve ihracatçılara, en azından bu ayın sonuna kakao çekirdeklerini satın alamayacaklarını bildirdi.

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Emtia
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