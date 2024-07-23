FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Fiyatlar aşağı yönlü baskılanabilir: Brent petrolün varil fiyatı 82,45 dolar

Fiyatlar aşağı yönlü baskılanabilir: Brent petrolün varil fiyatı 82,45 dolar

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 09:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,45 dolardan işlem görüyor.Dün 83,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,4 dolar seviyesinde tamamladı.

Fiyatlar aşağı yönlü baskılanabilir: Brent petrolün varil fiyatı 82,45 dolar

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artarak 82,45 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 78,39 dolardan alıcı buldu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

PETROL FİYATLARINDA DÜŞÜŞ YAŞANABİLİR

Petrol fiyatlarındaki kısmi artışta piyasa konsolidasyonu ve dip alım aktivitesi etkili olurken, fiyatlar, piyasa oyuncularının, küresel arz fazlalığı ve zayıf talep beklentileri karşısında temkinli davranmalarıyla baskılanıyor. Küresel talebin daha da zayıflaması ve Gazze'de olası ateşkesin etkisiyle petrol fiyatlarında daha fazla düşüş yaşanabileceği bekleniyor.

STOKLAR AÇIKLANACAK

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) bugün ABD ham petrol stok tahminlerini açıklayacak. Piyasa beklentisi stokların 700 bin varil artacağı yönünde. Stoklarda artış olmasının dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de petrol talebinin düştüğüne işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam edebileceği öngörülüyor. Yarın da ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) ülkedeki stoklara dair resmi verileri açıklayacak.

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in ekonomisine dair endişeler de ülkedeki talep görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

Geçen yıl ekimden bu yana İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken bölgede ateşkes çabaları uluslararası boyutta ilerliyor.

Dün Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile İngiliz mevkidaşı David Lammy Gazze'deki durumu ve İsrail'in Gazze saldırılarının son bulması için sarf edilen arabuluculuk çabalarını ele aldı. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Kongre'de konuşma yapmak üzere Washington'a gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 25 Temmuz Perşembe günü görüşmesi ve Gazze'deki son durumun kapsamlı şekilde ele alınması ve ateşkes görüşmelerine ilişkin senaryoların değerlendirilmesi bekleniyor.

Ayrıca İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın liderliğindeki heyetin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için perşembe günü Doha'ya gitmesi planlanıyor.

Brent petrolde teknik olarak 83,22 ile 84,84 dolar aralığının direnç, 81,60 ile 79,98 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Express
TÜİK duyurdu: Tüketici güveni temmuzda azaldı!TÜİK duyurdu: Tüketici güveni temmuzda azaldı!
Anahtar Kelimeler:
Petrol fiyat stok varil
En Çok Okunan Haberler
Tablo tersine döndü! "Anketlerde keyfimiz yerinde"

Tablo tersine döndü! "Anketlerde keyfimiz yerinde"

Ebru Şahin cenazeye gelmedi! Hande Erçel tanımadığı halde...

Ebru Şahin cenazeye gelmedi! Hande Erçel tanımadığı halde...

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

Merkez Bankası faiz kararına bankalar bile şaşırdı!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

İlk etapta 4 bankada hayata geçirildi!

AK Partili Elitaş'ın açıklaması hesapları karıştırdı: SGK Uzmanı'dan sert çıkış: " EYT'lilerin ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım!"

AK Partili Elitaş'ın açıklaması hesapları karıştırdı: SGK Uzmanı'dan sert çıkış: " EYT'lilerin ayda 75 bin TL emekli aylığı alması lazım!"

Kamu işçilerinin bir kısmının zammı yüzde 15’te kalacak

Kamu işçilerinin bir kısmının zammı yüzde 15’te kalacak

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor fırsatları devam ediyor

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

"Adidas'ın kalitesini kanıtladığı seri!" Outdoor tutkunlarının favorisi...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.