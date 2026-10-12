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Goldman Sachs Brent petrol tahminini yükseltti!

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki arz gelişmelerini dikkate alarak aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini varil başına 90 dolara yükseltti.

Goldman Sachs Brent petrol tahminini yükseltti!
Cansu Çamcı

Goldman Sachs, Orta Doğu'daki arz gelişmelerini dikkate alarak aralık ayı Brent petrol fiyat tahminini varil başına 90 dolara yükseltti. Banka, bölgede çatışmaların yeniden şiddetlenmesi halinde Brent petrolün 2027 yılında ortalama 125 dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu.

RİSK PRİMİN VARİL BAŞINA 20 DOLARIN ÜZERİNDE!

Goldman Sachs analistleri, jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatlarına yansıyan risk priminin varil başına 20 doların biraz üzerinde olduğunu tahmin etti.

Orta Doğu'daki arz kesintisi ihtimali ve çatışmaların geleceğine ilişkin belirsizlikler, bankanın Brent petrol tahminini yükseltmesinde etkili oldu.

WTI PETROL İÇİN FARKLI BEKLENTİ

Goldman Sachs, Brent petrolün yanı sıra ABD ham petrolü WTI için de fiyat öngörülerini paylaştı.

Banka, ABD ile Avrupa arasındaki yüksek nakliye maliyetlerinin etkisiyle WTI petrolün alışılmadık ölçüde düşük fiyatlandığını değerlendirdi. Buna göre WTI ham petrolünün aralık ayında varil başına ortalama 81 dolar, 2027 yılında ise 73 dolar seviyesinde olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Petrol banka
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