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Gözler altındayken o da yükselişe geçti! Yatırımcının ilgisini çekmeye başladı 'Talep çoğaldığı için...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
19.02.2025 10:29
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Altın fiyatlarındaki yükseliş yatırımcının radarında. Altın peş peşe gelen rekorlara adeta doymazken bir yandan da gümüş dikkat çekmeye başladı. Ons fiyatı 33 doları geçen gümüş de adım adım rekora koşuyor. Kuyumcu Samet Semiz ise "Yükselişinin devamını bekliyoruz. Gümüşe talep çoğaldığı için artışı daha da fazlalaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Gözler altındayken o da yükselişe geçti! Yatırımcının ilgisini çekmeye başladı 'Talep çoğaldığı için...'

Altın fiyatlarındaki yükseliş hemen hemen herkesin gündeminde. Belirsizliklerin tetiklediği belirtilen altın fiyatlarının ardından gümüş de dikkat çekiyor. Peki, gümüş fiyatında daha da yükseliş olacak mı? İşte uzmanların beklentileri...

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"ÖN PLANA ÇIKIYOR İLGİNÇ BİR ŞEKİLDE"

Ekol TV'de Selver Gözüaçık şu ifadeleri kullandı:

"Altın malumunuz ons bazında 3000 doları gram bazında TL karşılığı olarak da 3500 lirayı zorluyor bugünlerde. Tabii altın çok şişti, çok kar yaptı, alanlar filan diyenler var, dolayısıyla altının fiyatının gevşemesini bekleyenler var... Alternatifi ne olabilir diye düşündüğünüzde gümüş ön plana çıkıyor ilginç bir şekilde. Yatırım tavsiyesi değildir. Ama yılbaşından beri yüzde 12 arttı gümüşün fiyatı. Uzmanlar yükselişin süreceğini düşünüyor"

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Ekol TV'de yer alan habere göre, kuyumcu Samet Semiz "Gümüş fiyatlarında son dönemde hızlı bir yükseliş var. 10 yılın zirvesinde şu an. Yılbaşından bu yana da yüzde 12'lik bir artış oldu " dedi.

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Önce altın, şimdi de gümüş... Rekorlar birbiri ardına geliyor. Gümüşün yatırımcının ilgisini çekmeye başladığı belirtildi. Ons fiyatı 33 doları geçti.

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Gümüş fiyatları rekora koşuyor. Kilosu 39 bin 300 lirayı geçti, son 10 yılın en yüksek seviyesinde.

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"YÜKSELİŞİNİN DEVAMINI BEKLİYORUZ"

Kuyumcu Samet Semiz "Yükselişinin devamını bekliyoruz. Gümüşe talep çoğaldığı için artışı daha da fazlalaşacaktır" dedi.

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"ALTINDAN SONRA İŞLENİLEBİLİR EN YAKIN MADEN"

Uzmanlara göre ise gümüşteki bu yükselişin en büyük nedeni ise altından sonra ilk tercih olması. Kuyumcu Samet Semiz "Bunun sebebi de dünyada altın rezervi tükeniyor, altın rezervi tükendiği için de altından sonra işlenilebilir en yakın maden gümüş olduğundan dolayı gümüşün fiyatlarına talepten dolayı yükseliş var" ifadelerini kullandı.

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Yükselişin devam edeceği tahmin ediliyor. Kuyumcu Samet Semiz "Sene sonunda 50'nin üzerinde 60'a yakın kapatmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir

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