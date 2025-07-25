Günlük elektik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, günlük bazda dün 1 milyon 236 bin 9 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 228 bin 869 megavatsaat olarak kayıtlara geçti. Söz konusu tüketimle günlük bazda en yüksek seviye görüldü.

Elektrik tüketiminde daha önceki en yüksek seviye, 23 Temmuz 2025'te 1 milyon 211 bin 289 megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Dün en yüksek elektrik tüketimi 58 bin 389 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 39 bin 323 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Üretimde ilk sırada yüzde 28,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,3 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 45 megavatsaat elektrik ihracatı, 7 bin 924 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır