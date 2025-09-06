Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 51 bin 749 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 36 bin 819 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 96 bin 11 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 93 bin 393 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,9 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 21,8 ile ithal kömür ve yüzde 12,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 6 bin 299 megavatsaat elektrik ihracatı, 3 bin 687 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır