Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 38 bin 1 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 28 bin 304 megavatsaatle 08.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 786 bin 286 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 782 bin 322 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 25,7 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 23,3 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 13 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 10 bin 62 megavatsaat elektrik ihracatı, 6 bin 358 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır